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В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату
В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату - 29.04.2025, ПРАЙМ
В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату
Администрация президента США Дональда Трампа освободила от работы сотни ученых, работавших над регулярным отчетом по изменению климата на территории страны,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T14:27+0300
2025-04-29T14:27+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа освободила от работы сотни ученых, работавших над регулярным отчетом по изменению климата на территории страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутреннее письмо. Как поясняется в публикации, Национальная оценка климата - это отчет, фиксирующий изменения климата на территории США. Он публикуется каждые четыре года, начиная с 2000-го. Следующий отчет, над которым работали уволенные ученые, планировалось опубликовать в 2028 году. "Администрация Трампа сообщила ученым, писавшим утвержденный конгрессом отчет по климату, что они "освобождаются" от своих обязанностей, а объем отчета пересматривается", - говорится в сообщении газеты. В письме администрации к ученым судьба следующего отчета не уточняется, пишет газета. Ранее газета Politico сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.
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Технологии, Общество , США, Дональд Трамп, Washington Post
В США уволили сотни ученых, работавших над отчетом по климату
WP: администрация Трампа уволила сотни ученых, работавших над отчетом по климату
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа освободила от работы сотни ученых, работавших над регулярным отчетом по изменению климата на территории страны, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутреннее письмо.
Как поясняется в публикации, Национальная оценка климата - это отчет, фиксирующий изменения климата на территории США. Он публикуется каждые четыре года, начиная с 2000-го. Следующий отчет, над которым работали уволенные ученые, планировалось опубликовать в 2028 году.
"Администрация Трампа сообщила ученым, писавшим утвержденный конгрессом отчет по климату, что они "освобождаются" от своих обязанностей, а объем отчета пересматривается", - говорится в сообщении газеты.
В письме администрации к ученым судьба следующего отчета не уточняется, пишет газета.
Ранее газета Politico сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.
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