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WSJ назвала пошлины Трампа подарком для Си Цзиньпина

WSJ назвала пошлины Трампа подарком для Си Цзиньпина - 29.04.2025, ПРАЙМ

WSJ назвала пошлины Трампа подарком для Си Цзиньпина

Пошлины, вводимые американским президентом Дональдом Трампом, стали "настоящим подарком" для председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку из-за них мировая... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T03:13+0300

2025-04-29T03:13+0300

2025-04-29T03:13+0300

мировая экономика

экономика

сша

китай

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дональд трамп

си цзиньпин

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Пошлины, вводимые американским президентом Дональдом Трампом, стали "настоящим подарком" для председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку из-за них мировая уверенность в надёжности США пошатнулась, считает газета Wall Street Journal. Ранее агентство Блумберг передавало, что введённые Трампом высокие пошлины на импорт из Китая могут вскоре привести к дефициту товаров в США. Агентство подчеркнуло, что США ввели высокие пошлины на товары из Китая в критическое время для продавцов, поскольку именно в марте и апреле они начинают затовариваться на вторую половину года, чтобы успеть выполнить заказы к началу учебного года и Рождеству. "Ошибочно думать, что пошлины наносят только внутренний ущерб. Вынужденное наступление на друзей и соперников пошатнуло мировую уверенность в надёжности США... США напрасно уступают глобальное экономическое лидерство. Китай уже пользуется этим, привлекая союзников США как более благонадёжный гигантский рынок... Пошлины Трампа против союзников являются настоящим подарком Си Цзиньпину", - пишет газета. По мнению издания, вызванный Трампом "тарифный шок" может погубить его второй срок. Как пишет Wall Street Journal, избиратели выбрали Трампа отчасти потому, что "тепло вспоминали его экономику первого срока", однако во втором сроке он даёт волю "своим одержимостям в торговле и внешней политике", первые результаты которых негативны. "Он (Трамп - ред.) потерпит неудачу, если не обратит внимание на предупреждения", - заключает издание. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин