https://1prime.ru/20250429/yuan-857114669.html
Юань открыл торги во вторник ростом
Юань открыл торги во вторник ростом - 29.04.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника растет до 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:03+0300
2025-04-29T10:03+0300
2025-04-29T10:04+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника растет до 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышался на 3 копейки, до 11,23 рубля.
https://1prime.ru/20250428/yuan-857100048.html
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рынки, торги
Юань открыл торги во вторник ростом
Курс юаня в начале торгов вторника на Московской бирже растет до 11,24 рубля
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника растет до 11,23 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышался на 3 копейки, до 11,23 рубля.
Курс рубля к юаню заметно подрос по итогам понедельника