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Курс рубля к юаню символически вырос

Курс рубля к юаню символически вырос - 29.04.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню символически вырос

Рубль к юаню на Московской бирже показал символический рост по итогам вторника, следует из данных площадки. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T19:15+0300

2025-04-29T19:15+0300

2025-04-29T19:15+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже показал символический рост по итогам вторника, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию - до 11,17 рубля. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевел на 2,11% - до 63,42 доллара за баррель. РУБЛЬ УДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИИ Юань снизился на 0,27%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,15-11,25 рубля. "По данным ЦБ, рубль также укрепился к доллару и евро. Валютный рынок в целом пока не может определиться с направлением движения в преддверии длинных выходных и в условиях неопределенности со стороны геополитики", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Рубль продолжает удерживать позиции, несмотря не снижение нефтяных котировок ниже 65 долларов за баррель и ростом покупки валюты как защитного инструмента в период длинных выходных. Из объективных факторов поддержки национальной валюты можно выделить разве что налоговый период", - отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мы продолжаем склоняться к тому, что такая ситуация не продлится долго и уже к лету рубль уступит часть позиций иностранным валютам, здесь и возможное снижение ключевой ставки в июне, и возобновление переговоров США и Китая (рост глобального доллара), и отложенное влияние снижения стоимости нефти, добавил эксперт. "Поддержку курсу оказывает улучшение геополитического фона, однако ... восстановление активности импорта и коррекция цен на нефть, скорее всего, сыграют в пользу ослабления российской валюты в последующие месяцы", - указал Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал". ПРОГНОЗЫ Вероятно, юань продолжит двигаться вблизи 11,15-11,25 рубля в отсутствии значимых сюрпризов со стороны переговоров, считает Григорьев. Шепелев ожидает, что 30 апреля курс будет в диапазоне 82,5-83 рубля за доллар США, 11-11,5 рубля за юань. "Мы ожидаем увеличения объемов импортных закупок в последующие кварталы в силу сезонности и привлекательности для импортеров текущего курса. Вкупе с ростом туристических поездок за рубеж это отразится в увеличении спроса на иностранную валюту, что негативно для рубля" - отметил Брагин.

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рынки, сша, москва, китай, владимир брагин, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал