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"Уничтожение": в Раде узнали жуткий план Трампа в отношении Зеленского - 29.04.2025, ПРАЙМ
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"Уничтожение": в Раде узнали жуткий план Трампа в отношении Зеленского
"Уничтожение": в Раде узнали жуткий план Трампа в отношении Зеленского - 29.04.2025, ПРАЙМ
"Уничтожение": в Раде узнали жуткий план Трампа в отношении Зеленского
Глава Белого дома Дональд Трамп своим вмешательством в украинский конфликт наносит ущерб имиджу и поддержке Владимира Зеленского. Таким мнением в своем канале в | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:35+0300
2025-04-29T08:35+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп своим вмешательством в украинский конфликт наносит ущерб имиджу и поддержке Владимира Зеленского. Таким мнением в своем канале в Telegram поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Происходит уничтожение его (Зеленского. — Прим. ред) имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки – Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов", — заметил нардеп.Дубинский также добавил, что действия Трампа имеют гораздо более разрушительное воздействие на главу киевского режима, чем экономические санкции. Он описал это как "развенчание статуса" Зеленского и "обнуление влияния и поддержки".Ранее Трамп выразил свое недовольство заявлениями Зеленского относительно Крыма, предупредив, что Украина может потерять всю страну через три года, если не заключит мир.
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:35 29.04.2025
 
"Уничтожение": в Раде узнали жуткий план Трампа в отношении Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Трамп уничтожает имидж Зеленского и лишает поддержки

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп своим вмешательством в украинский конфликт наносит ущерб имиджу и поддержке Владимира Зеленского. Таким мнением в своем канале в Telegram поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Происходит уничтожение его (Зеленского. — Прим. ред) имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки – Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов", — заметил нардеп.
Дубинский также добавил, что действия Трампа имеют гораздо более разрушительное воздействие на главу киевского режима, чем экономические санкции. Он описал это как "развенчание статуса" Зеленского и "обнуление влияния и поддержки".
Ранее Трамп выразил свое недовольство заявлениями Зеленского относительно Крыма, предупредив, что Украина может потерять всю страну через три года, если не заключит мир.
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ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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