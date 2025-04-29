https://1prime.ru/20250429/zelenskiy-857110460.html

"Уничтожение": в Раде узнали жуткий план Трампа в отношении Зеленского

"Уничтожение": в Раде узнали жуткий план Трампа в отношении Зеленского - 29.04.2025, ПРАЙМ

"Уничтожение": в Раде узнали жуткий план Трампа в отношении Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп своим вмешательством в украинский конфликт наносит ущерб имиджу и поддержке Владимира Зеленского. Таким мнением в своем канале в | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T08:35+0300

2025-04-29T08:35+0300

2025-04-29T08:35+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп своим вмешательством в украинский конфликт наносит ущерб имиджу и поддержке Владимира Зеленского. Таким мнением в своем канале в Telegram поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Происходит уничтожение его (Зеленского. — Прим. ред) имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки – Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов", — заметил нардеп.Дубинский также добавил, что действия Трампа имеют гораздо более разрушительное воздействие на главу киевского режима, чем экономические санкции. Он описал это как "развенчание статуса" Зеленского и "обнуление влияния и поддержки".Ранее Трамп выразил свое недовольство заявлениями Зеленского относительно Крыма, предупредив, что Украина может потерять всю страну через три года, если не заключит мир.

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сша, украина, владимир зеленский