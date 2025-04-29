https://1prime.ru/20250429/zoloto--857111166.html

Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США

Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США - 29.04.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США

Стоимость золота во вторник утром снижается в ожидании статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T08:52+0300

2025-04-29T08:52+0300

2025-04-29T08:52+0300

экономика

рынки

торги

сша

москва

comex

conference board

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром снижается в ожидании статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 22,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, - до 3 324,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,56% - до 32,82 доллара за унцию. На этой неделе инвесторы будут следить за поступающими экономическими данными по США, которые учитывает Федеральная резервная система (ФРС) при определении направления монетарной политики, оказывающей влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота. Так, компания Conference Board обнародует данные по индексу доверия потребителей в США. Ожидается, что показатель в апреле сократился до 87 пунктов с 92,9 пункта месяцем ранее. На этой неделе, в пятницу, будут также обнародованы данные по рынку труда США. Прогнозируется, что безработица по итогам апреля сохранилась на уровне марта в 4,2%.

https://1prime.ru/20250428/zoloto-857097956.html

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, сша, москва, comex, conference board