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Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США
Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США - 29.04.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США
Стоимость золота во вторник утром снижается в ожидании статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:52+0300
2025-04-29T08:52+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром снижается в ожидании статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 22,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, - до 3 324,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,56% - до 32,82 доллара за унцию. На этой неделе инвесторы будут следить за поступающими экономическими данными по США, которые учитывает Федеральная резервная система (ФРС) при определении направления монетарной политики, оказывающей влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота. Так, компания Conference Board обнародует данные по индексу доверия потребителей в США. Ожидается, что показатель в апреле сократился до 87 пунктов с 92,9 пункта месяцем ранее. На этой неделе, в пятницу, будут также обнародованы данные по рынку труда США. Прогнозируется, что безработица по итогам апреля сохранилась на уровне марта в 4,2%.
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рынки, торги, сша, москва, comex, conference board
Экономика, Рынки, Торги, США, МОСКВА, Comex, Conference Board
Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США
Стоимость золота снижается в ожидании статистики по экономике США
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром снижается в ожидании статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 22,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, - до 3 324,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,56% - до 32,82 доллара за унцию.
На этой неделе инвесторы будут следить за поступающими экономическими данными по США, которые учитывает Федеральная резервная система (ФРС) при определении направления монетарной политики, оказывающей влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Так, компания Conference Board обнародует данные по индексу доверия потребителей в США. Ожидается, что показатель в апреле сократился до 87 пунктов с 92,9 пункта месяцем ранее.
На этой неделе, в пятницу, будут также обнародованы данные по рынку труда США. Прогнозируется, что безработица по итогам апреля сохранилась на уровне марта в 4,2%.
Золото дорожает более чем на 1 процент