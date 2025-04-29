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Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/zoloto--857111166.html
Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США
Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США - 29.04.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США
Стоимость золота во вторник утром снижается в ожидании статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:52+0300
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экономика
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром снижается в ожидании статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 22,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, - до 3 324,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,56% - до 32,82 доллара за унцию. На этой неделе инвесторы будут следить за поступающими экономическими данными по США, которые учитывает Федеральная резервная система (ФРС) при определении направления монетарной политики, оказывающей влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота. Так, компания Conference Board обнародует данные по индексу доверия потребителей в США. Ожидается, что показатель в апреле сократился до 87 пунктов с 92,9 пункта месяцем ранее. На этой неделе, в пятницу, будут также обнародованы данные по рынку труда США. Прогнозируется, что безработица по итогам апреля сохранилась на уровне марта в 4,2%.
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рынки, торги, сша, москва, comex, conference board
Экономика, Рынки, Торги, США, МОСКВА, Comex, Conference Board
08:52 29.04.2025
 
Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США

Стоимость золота снижается в ожидании статистики по экономике США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром снижается в ожидании статистики по экономике США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 22,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,68%, - до 3 324,84 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,56% - до 32,82 доллара за унцию.
На этой неделе инвесторы будут следить за поступающими экономическими данными по США, которые учитывает Федеральная резервная система (ФРС) при определении направления монетарной политики, оказывающей влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Так, компания Conference Board обнародует данные по индексу доверия потребителей в США. Ожидается, что показатель в апреле сократился до 87 пунктов с 92,9 пункта месяцем ранее.
На этой неделе, в пятницу, будут также обнародованы данные по рынку труда США. Прогнозируется, что безработица по итогам апреля сохранилась на уровне марта в 4,2%.
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