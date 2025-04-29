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Цена на золото замедлила снижение - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250429/zoloto-857144681.html
Цена на золото замедлила снижение
Цена на золото замедлила снижение - 29.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото замедлила снижение
Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы снижения после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T18:10+0300
2025-04-29T18:10+0300
экономика
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золото
биржевые цены на золото
фьючерсы на золото
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы снижения после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.04 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 24,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,69%, - до 3 323,66 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел до 3 317 долларов. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,73% - до 33,245 доллара за унцию. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.
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рынки, сша, золото, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото
Экономика, Рынки, США, золото, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото
18:10 29.04.2025
 
Цена на золото замедлила снижение

Цена на золото замедлила снижение после выхода макроэкономических данных в США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы снижения после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.04 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 24,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,69%, - до 3 323,66 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел до 3 317 долларов.
Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,73% - до 33,245 доллара за унцию.
Золото, слитки
Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США
08:52
Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года.
Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.
 
ЭкономикаРынкиСШАзолотобиржевые цены на золотофьючерсы на золото
 
 
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