https://1prime.ru/20250429/zoloto-857144681.html

Цена на золото замедлила снижение

Цена на золото замедлила снижение - 29.04.2025, ПРАЙМ

Цена на золото замедлила снижение

Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы снижения после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T18:10+0300

2025-04-29T18:10+0300

2025-04-29T18:10+0300

экономика

рынки

сша

золото

биржевые цены на золото

фьючерсы на золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы снижения после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.04 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 24,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,69%, - до 3 323,66 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел до 3 317 долларов. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,73% - до 33,245 доллара за унцию. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.

https://1prime.ru/20250429/zoloto--857111166.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, сша, золото, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото