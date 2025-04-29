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Цена на золото замедлила снижение
Цена на золото замедлила снижение - 29.04.2025, ПРАЙМ
Цена на золото замедлила снижение
Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы снижения после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T18:10+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы снижения после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.04 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 24,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,69%, - до 3 323,66 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел до 3 317 долларов. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,73% - до 33,245 доллара за унцию. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.
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рынки, сша, золото, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото
Экономика, Рынки, США, золото, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото
Цена на золото замедлила снижение
Цена на золото замедлила снижение после выхода макроэкономических данных в США
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером снизила темпы снижения после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.04 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 24,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,69%, - до 3 323,66 доллара за тройскую унцию. До выхода статистики драгоценный металл дешевел до 3 317 долларов.
Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,73% - до 33,245 доллара за унцию.
Золото дешевеет в ожидании статистики по экономике США
Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 86 пунктов с пересмотренного показателя марта в 93,9 пункта при прогнозе показателя в 87,5 пункта. Индекс экономических ожиданий в то же время упал до 54,4 пункта, что стало минимальным значением с октября 2011 года.
Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в стране в марте снизилось до 7,192 миллиона, в то время как аналитики прогнозировали сохранение значения на уровне февраля в 7,48 миллиона.