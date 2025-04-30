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Спрос россиян на туры в Абхазию на майские праздники вырос на 44% - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Спрос россиян на туры в Абхазию на майские праздники вырос на 44%
Спрос россиян на туры в Абхазию на майские праздники вырос на 44% - 30.04.2025, ПРАЙМ
Спрос россиян на туры в Абхазию на майские праздники вырос на 44%
Спрос туристов из России на поездки в Абхазию на майские праздники вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили журналистам в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T19:14+0300
2025-04-30T19:14+0300
экономика
туризм
абхазия
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Спрос туристов из России на поездки в Абхазию на майские праздники вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Российские туристы активно бронируют поездки в Абхазию на майские праздники 2025 года. Спрос на это направление вырос на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако летний сезон пока демонстрирует более сдержанную динамику – бронирования на июнь-август отстают от прошлогодних показателей на 15%", - сообщили в союзе. Вместе с тем коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах, комментарий которой привел РСТ, отмечает рост спроса на летние туры в Абхазию на 30% по сравнению с прошлым годом. Этот рост она связывает с рядом факторов, в том числе с открытием в прошлом году новых крупных отелей, а также со стабилизацией политической ситуации в республике. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией с 1 мая, прерванного 30 лет назад, стало важным событием для туристического рынка. Однако, как отмечают в РСТ со ссылкой на экспертов, пока этот фактор не привел к резкому росту спроса. "Абхазия уже прочно вошла в число популярных направлений у российских туристов, занимая четвертое место в летнем топе. Открытие авиасообщения, безусловно, усилит интерес, но пока рейсы будут выполняться только из Москвы и Нижнего Новгорода, а цены на билеты сопоставимы с перелетами в Сочи. Многие туристы по-прежнему предпочитают лететь в Сочи и дальше ехать трансфером, особенно если их цель – Гагра, которая географически ближе к российской границе, чем к Сухуму", - привели в сообщении слова руководителя международных проектов "Слетать.ру" Любови Ворониной. "Среди ключевых факторов привлекательности Абхазии для российских туристов эксперты выделяют демократичные цены, улучшающуюся отельную базу и разнообразие отдыха. Проживание в отеле с завтраками на двоих в июне обойдется в среднем в 45 000 рублей за неделю, варианты "все включено" – от 80 000 рублей", - заключили в РСТ.
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туризм, абхазия, российский союз туриндустрии
Экономика, Туризм, АБХАЗИЯ, Российский союз туриндустрии
19:14 30.04.2025
 
Спрос россиян на туры в Абхазию на майские праздники вырос на 44%

РСТ: спрос россиян на туры в Абхазию на майские праздники вырос на 44%

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Спрос туристов из России на поездки в Абхазию на майские праздники вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Российские туристы активно бронируют поездки в Абхазию на майские праздники 2025 года. Спрос на это направление вырос на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако летний сезон пока демонстрирует более сдержанную динамику – бронирования на июнь-август отстают от прошлогодних показателей на 15%", - сообщили в союзе.
Вместе с тем коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах, комментарий которой привел РСТ, отмечает рост спроса на летние туры в Абхазию на 30% по сравнению с прошлым годом. Этот рост она связывает с рядом факторов, в том числе с открытием в прошлом году новых крупных отелей, а также со стабилизацией политической ситуации в республике.
Новый Афон. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2025
В Абхазии зафиксировали "туристический бум" из России к майским праздникам
24 апреля, 08:36
Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией с 1 мая, прерванного 30 лет назад, стало важным событием для туристического рынка. Однако, как отмечают в РСТ со ссылкой на экспертов, пока этот фактор не привел к резкому росту спроса.
"Абхазия уже прочно вошла в число популярных направлений у российских туристов, занимая четвертое место в летнем топе. Открытие авиасообщения, безусловно, усилит интерес, но пока рейсы будут выполняться только из Москвы и Нижнего Новгорода, а цены на билеты сопоставимы с перелетами в Сочи. Многие туристы по-прежнему предпочитают лететь в Сочи и дальше ехать трансфером, особенно если их цель – Гагра, которая географически ближе к российской границе, чем к Сухуму", - привели в сообщении слова руководителя международных проектов "Слетать.ру" Любови Ворониной.
"Среди ключевых факторов привлекательности Абхазии для российских туристов эксперты выделяют демократичные цены, улучшающуюся отельную базу и разнообразие отдыха. Проживание в отеле с завтраками на двоих в июне обойдется в среднем в 45 000 рублей за неделю, варианты "все включено" – от 80 000 рублей", - заключили в РСТ.
 
ЭкономикаТуризмАБХАЗИЯРоссийский союз туриндустрии
 
 
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