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"Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию
"Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию - 30.04.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию, сообщила авиакомпания. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T14:00+0300
2025-04-30T14:00+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию, сообщила авиакомпания. Ранее в среду Минтранс РФ сообщал, что ряд российских авиакомпаний прорабатывают возможность полетов в Сухум из разных городов РФ, в том числе "Аэрофлот" - из Москвы с 31 мая. "Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию", - заявили в пресс-службе авиакомпании. Регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией возобновляется после более чем 30-летнего перерыва. Первый пассажирский рейс выполнит авиакомпания "ЮВТ АЭРО" по маршруту "Внуково" – Сухум 1 мая. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. 7 февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
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МОСКВА, АБХАЗИЯ, Аэрофлот, аэропорт Внуково
"Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию
"Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию из Москвы
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию, сообщила авиакомпания.
Ранее в среду Минтранс РФ сообщал, что ряд российских авиакомпаний прорабатывают возможность полетов в Сухум из разных городов РФ, в том числе "Аэрофлот" - из Москвы с 31 мая.
"Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию", - заявили в пресс-службе авиакомпании.
Регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией возобновляется после более чем 30-летнего перерыва. Первый пассажирский рейс выполнит авиакомпания "ЮВТ АЭРО" по маршруту "Внуково" – Сухум 1 мая.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. 7 февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
Авиакомпании России изучат полеты в Сухум из разных городов