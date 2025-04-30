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Прибыль Airbus в I квартале выросла на 33%, до 793 млн евро

Прибыль Airbus в I квартале выросла на 33%, до 793 млн евро - 30.04.2025, ПРАЙМ

Прибыль Airbus в I квартале выросла на 33%, до 793 млн евро

Чистая прибыль авиакосмического концерна Airbus в первом квартале увеличилась на 33,3% в годовом выражении - до 793 миллионов евро, следует из отчетности... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T19:46+0300

2025-04-30T19:46+0300

2025-04-30T19:46+0300

экономика

airbus

авиастроение

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль авиакосмического концерна Airbus в первом квартале увеличилась на 33,3% в годовом выражении - до 793 миллионов евро, следует из отчетности компании. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,01 евро против 0,76 евро годом ранее. Выручка Airbus поднялась на 5,5%, до 13,542 миллиарда евро. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 12,61 миллиарда евро. Компания в минувшем квартале поставила 136 самолетов против 142 самолетов годом ранее. Количество заказов на самолеты за отчетный период составило 280. Airbus сохранила ожидания на текущий год, по-прежнему полагает, что поставки по его итогам составят примерно 820 самолетов, а скорректированный показатель EBIT будет на уровне около 7 миллиардов евро. Прогноз не включает в себя импортные пошлины, которые, как указывает компания, усложняют ситуацию и остаются неопределенными в вопросах их введения, их масштабов и продолжительности. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

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airbus, авиастроение