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Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/aktsii-857159839.html
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 30.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций продолжает демонстрировать снижение в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T10:23+0300
2025-04-30T11:08+0300
экономика
рынки
торги
акции
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алексей антонов
мосбиржа
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает демонстрировать снижение в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижается на 1,57% относительно предыдущего закрытия, до 2 911,09 пункта. Сильно дешевеют акции "Фармсинтеза" (-2,91%), "Самолета" (-2,64%), "ПИКа" (-2,64%), "СПБ Биржи" (-2,55%), "Абрау Дюрсо" (-2,40%). Дорожают акции "Магнита" (+1,62%), "Интер РАО" (+0,24%), "Лукойла" (+0,19%), расписки Ozon (+0,12%), префы "Татнефти" (+0,12%). Акции "Магнита" растут на новостях о том, что ритейлер договорился о приобретении "контрольного пакета" в сети "Азбука вкуса". "Сегодня в первой половине торгов преобладание продаж в российских бумагах может сохраниться, как за счет давления со стороны динамики цен на нефть, так и фиксации прибыли по длинным позициям перед выходными. Однако во второй половине дня возможна активизация покупок в российских акциях, что будет способствовать восстановлению рынка и выходу индекса Мосбиржи на положительную территорию. Ожидаем, что торги среды индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2900-2970 пунктов", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. "Техническая картина резко ухудшилась. Восходящий канал от 10 апреля пробит вниз, теперь поддержкой выступает отметка 2900 пунктов. Но на нее особо полагаться не стоит, этот район неоднократно проторгован. Возникает вопрос, насколько сильным будет снижение. Технически на дневном графике индекса Мосбиржи есть два незакрытых гэпа - от 9 и 10 апреля. Для их закрытия нужно уйти чуть ниже 2700", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер".
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рынки, торги, акции, богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, магнит, пик
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Богдан Зварич, Алексей Антонов, Мосбиржа, Магнит, ПИК
10:23 30.04.2025 (обновлено: 11:08 30.04.2025)
 
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Индекс Мосбиржи снизился на 1,57% в начале основной торговой сессии среды

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает демонстрировать снижение в начале основной торговой сессии среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижается на 1,57% относительно предыдущего закрытия, до 2 911,09 пункта.
Сильно дешевеют акции "Фармсинтеза" (-2,91%), "Самолета" (-2,64%), "ПИКа" (-2,64%), "СПБ Биржи" (-2,55%), "Абрау Дюрсо" (-2,40%). Дорожают акции "Магнита" (+1,62%), "Интер РАО" (+0,24%), "Лукойла" (+0,19%), расписки Ozon (+0,12%), префы "Татнефти" (+0,12%).
Акции "Магнита" растут на новостях о том, что ритейлер договорился о приобретении "контрольного пакета" в сети "Азбука вкуса".
"Сегодня в первой половине торгов преобладание продаж в российских бумагах может сохраниться, как за счет давления со стороны динамики цен на нефть, так и фиксации прибыли по длинным позициям перед выходными. Однако во второй половине дня возможна активизация покупок в российских акциях, что будет способствовать восстановлению рынка и выходу индекса Мосбиржи на положительную территорию. Ожидаем, что торги среды индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2900-2970 пунктов", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
"Техническая картина резко ухудшилась. Восходящий канал от 10 апреля пробит вниз, теперь поддержкой выступает отметка 2900 пунктов. Но на нее особо полагаться не стоит, этот район неоднократно проторгован. Возникает вопрос, насколько сильным будет снижение. Технически на дневном графике индекса Мосбиржи есть два незакрытых гэпа - от 9 и 10 апреля. Для их закрытия нужно уйти чуть ниже 2700", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии
08:56
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкцииБогдан ЗваричАлексей АнтоновМосбиржаМагнитПИК
 
 
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