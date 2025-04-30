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"Алроса" досрочно погасит пять выпусков биржевых облигаций

"Алроса" досрочно погасит пять выпусков биржевых облигаций - 30.04.2025, ПРАЙМ

"Алроса" досрочно погасит пять выпусков биржевых облигаций

"Алроса" приняла решение досрочно погасить в мае пять выпусков биржевых облигаций на общую сумму 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T16:52+0300

2025-04-30T16:52+0300

2025-04-30T16:52+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Алроса" приняла решение досрочно погасить в мае пять выпусков биржевых облигаций на общую сумму 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Биржевые облигации серий БО-03 - БО-07, размещенные в мае 2020 года, будут полностью погашены в дату окончания 20-го купонного периода – 16 мая. Ставка квартальных купонов по выпускам при размещении была установлена до оферт в размере 5,75% годовых. Компания приняла решение погасить биржевые облигации в дату окончания последнего известного купона.

https://1prime.ru/20250417/alrosa-856770739.html

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рынки, москва, алроса