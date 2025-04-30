https://1prime.ru/20250430/amnistiya-857180475.html

В Белоруссии принят законопроект об амнистии

В Белоруссии принят законопроект об амнистии - 30.04.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии принят законопроект об амнистии

Нижняя палата белорусского парламента приняла проект закона о проведении амнистии в республике в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T16:10+0300

2025-04-30T16:10+0300

2025-04-30T16:10+0300

белоруссия

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МИНСК, 30 апр - ПРАЙМ. Нижняя палата белорусского парламента приняла проект закона о проведении амнистии в республике в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Правительство страны по поручению президента Алеександра Лукашенко внесло в парламент проект закона об амнистии к 80-летию Победы. По предварительным расчетам, под нее попадут почти 8 тысяч осужденных. Позже законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент. Как уточнили в комиссии нижней палаты по национальной безопасности, основными условиями для амнистии являются полное возмещение вреда и ущерба, которое было причинено преступлением, а также положительная характеристика лица в период отбывания наказания В проекте закона содержится ряд новелл. Предлагается уменышить срок наказания на один год ранее не судимым лицам, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, кроме лиц, совершивших такие преступления, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате употребления наркотических средств. Предлагается дополнить перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, лицами, которые имеют медицинские показания к специальному лечению в связи с онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения. Лиц, осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, предлагается освободить от наказания частично сроком на один год вместо замены назначенного им наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ранее не судимым лицам, которые достигли 70-летнего возраста и осуждены к лишению свободы на срок не свыше шести лет, планируется заменить наказание более мягким в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Амнистию планируется не применять в отношении лиц, которые злостно уклоняются от исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также совершивших преступления, которые связаны с незаконными действиями в отношении госсекретов. Как и при прошедшей в прошлом году амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, предусматривается сокращение срока наказания на один год многодетным женщинам, осужденным за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков. Также срок сократят женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; лицам, совершившим коррупционные преступления. Планируется также распространить амнистию на лиц, которые совершили некоторые преступления по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации", "уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации".При этом проект закона предполагает неприменение амнистии к лицам, которые причастны к экстремистской и террористической деятельности.

https://1prime.ru/20250429/putin-857144815.html

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белоруссия