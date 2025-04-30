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Аналитик оценил перспективы экспорта коксующегося угля из России в Индию

Аналитик оценил перспективы экспорта коксующегося угля из России в Индию - 30.04.2025, ПРАЙМ

Аналитик оценил перспективы экспорта коксующегося угля из России в Индию

Экспорт коксующегося угля из России в Индию может вырасти на фоне наращивания мощностей по производству стали в этой стране, такое мнение выразил научный... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T04:47+0300

2025-04-30T04:47+0300

2025-04-30T04:47+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Экспорт коксующегося угля из России в Индию может вырасти на фоне наращивания мощностей по производству стали в этой стране, такое мнение выразил научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. "Планы по наращиванию импорта угля в Индии обусловлены планами по увеличению мощностей в стальной промышленности ... Большая часть добытого коксующегося угля в стране (в России - ред.) уже идет на экспорт в Индию. Иные виды угля импортерам просто не интересны. Следовательно, хотя экспорт именно коксующегося угля из России в Индию, скорее всего, будет расти, в долгосрочной перспективе ни общий объем экспорта угля, ни глобальная цена на него повышаться не будут", - заявил аналитик. Согласно отчету индийской ассоциации по развитию производства нержавеющей стали, ее выпуск планируется нарастить до 9,3-9,5 миллиона в 2030 году и до 19-20 миллионов в 2047 году, указал Черновол. По его словам, это формирует спрос на коксующийся уголь, поскольку металлургический кокс необходим для плавки и производства стали с минимальной долей вредных примесей – например, серы. Индия является вторым потребителем металлургического угля в мире после Китая, отметил эксперт. "При этом надо понимать, что Индия является одним из мировых лидеров по добыче угля, в 2022 году страна занимала третье место в мире по объемам добычи, но именно коксующийся уголь – это, по данным министерства угольной промышленности Индии, всего около 6,7% угля, добываемого в стране (в 2023-2024 годах добыча коксующегося угля составила примерно 66,6 миллиона тонн, некоксующегося – 930,6 миллиона тонн)", - добавил он. Ранее в конце апреля Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию, среди которых заключение межправительственного соглашения о поддержке российского экспорта коксующегося угля в эту страну и фиксация объемов поставок энергетического угля, сообщало Минэнерго РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, индия, москва, китай