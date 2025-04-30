Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I квартале составила 56,6 млрд рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/avia-857178937.html
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I квартале составила 56,6 млрд рублей
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I квартале составила 56,6 млрд рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I квартале составила 56,6 млрд рублей
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 56,6 миллиарда рублей против убытка в 6,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T15:35+0300
2025-04-30T15:35+0300
экономика
бизнес
россия
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83166/36/831663601_0:139:2678:1645_1920x0_80_0_0_16a14265c206b957f6f2eddf548f03e4.jpg
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 56,6 миллиарда рублей против убытка в 6,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета группы. "Чистая прибыль по итогам первого квартала 2025 года составила 56 569 млн руб. по сравнению с убытком 6 925 млн руб. годом ранее", - сообщила компания. Выручка за три месяца составила 163,1 миллиарда рублей, увеличившись на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне роста выручки от рейсов авиакомпании "Аэрофлот", авиакомпаний в коммерческом управлении и выручки от грузопочтовых перевозок. Данный рост был поддержан положительной динамикой общего пассажирооборота авиакомпании "Аэрофлот", который увеличился на 5,9%, а также сохранением занятости кресел на высоком уровне 86,9%.
https://1prime.ru/20250430/aeroflot-857173609.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83166/36/831663601_149:0:2529:1785_1920x0_80_0_0_b68b324d875d49e5845ed5011808083d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аэрофлот
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот
15:35 30.04.2025
 
Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I квартале составила 56,6 млрд рублей

Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в первом квартале составила 56,6 миллиарда рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАэрофлот.
Аэрофлот. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 56,6 миллиарда рублей против убытка в 6,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета группы.
"Чистая прибыль по итогам первого квартала 2025 года составила 56 569 млн руб. по сравнению с убытком 6 925 млн руб. годом ранее", - сообщила компания.
Выручка за три месяца составила 163,1 миллиарда рублей, увеличившись на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне роста выручки от рейсов авиакомпании "Аэрофлот", авиакомпаний в коммерческом управлении и выручки от грузопочтовых перевозок. Данный рост был поддержан положительной динамикой общего пассажирооборота авиакомпании "Аэрофлот", который увеличился на 5,9%, а также сохранением занятости кресел на высоком уровне 86,9%.
Аэрофлот
"Аэрофлот" не планирует выполнять полеты в Абхазию
14:00
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала