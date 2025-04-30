https://1prime.ru/20250430/avia-857178937.html

Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I квартале составила 56,6 млрд рублей

Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I квартале составила 56,6 млрд рублей - 30.04.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в I квартале составила 56,6 млрд рублей

Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 56,6 миллиарда рублей против убытка в 6,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T15:35+0300

2025-04-30T15:35+0300

2025-04-30T15:35+0300

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бизнес

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аэрофлот

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 56,6 миллиарда рублей против убытка в 6,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета группы. "Чистая прибыль по итогам первого квартала 2025 года составила 56 569 млн руб. по сравнению с убытком 6 925 млн руб. годом ранее", - сообщила компания. Выручка за три месяца составила 163,1 миллиарда рублей, увеличившись на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне роста выручки от рейсов авиакомпании "Аэрофлот", авиакомпаний в коммерческом управлении и выручки от грузопочтовых перевозок. Данный рост был поддержан положительной динамикой общего пассажирооборота авиакомпании "Аэрофлот", который увеличился на 5,9%, а также сохранением занятости кресел на высоком уровне 86,9%.

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бизнес, россия, аэрофлот