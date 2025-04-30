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Авиакомпании России изучат полеты в Сухум из разных городов - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Авиакомпании России изучат полеты в Сухум из разных городов
Авиакомпании России изучат полеты в Сухум из разных городов - 30.04.2025, ПРАЙМ
Авиакомпании России изучат полеты в Сухум из разных городов
Российские авиакомпании "Аэрофлот", "Икар" и "Северный ветер" (Nordwind) прорабатывают возможность полетов в Сухум (Абхазия) из разных городов РФ, сообщил... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T13:42+0300
2025-04-30T13:42+0300
россия
сухум
абхазия
москва
"икар"
аэрофлот
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российские авиакомпании "Аэрофлот", "Икар" и "Северный ветер" (Nordwind) прорабатывают возможность полетов в Сухум (Абхазия) из разных городов РФ, сообщил Минтранс РФ. Регулярное прямое воздушное сообщение с Абхазией возобновляется после более чем 30-летнего перерыва. Рейс выполнит авиакомпания "ЮВТ АЭРО" по маршруту "Внуково" – Сухум 1 мая. "Прорабатывается возможность полетов "Икар" из Уфы с 3 июня, "Северный ветер" из Казани с 4 июня и "Аэрофлота" из Москвы с 31 мая", - рассказали в Минтрансе. Также 6 мая начнутся полеты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода в Сухум с регулярность раз в неделю. Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля. Тогда в Абхазии совершил посадку самолет авиакомпании "ЮВТ АЭРО" из московского аэропорта "Внуково". Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
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россия, сухум, абхазия, москва, "икар", аэрофлот
РОССИЯ, Сухум, АБХАЗИЯ, МОСКВА, "Икар", Аэрофлот
13:42 30.04.2025
 
Авиакомпании России изучат полеты в Сухум из разных городов

"Аэрофлот", "Икар" и Nordwind прорабатывают полеты в Сухум из разных городов

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСухум. Абхазия
Сухум. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Российские авиакомпании "Аэрофлот", "Икар" и "Северный ветер" (Nordwind) прорабатывают возможность полетов в Сухум (Абхазия) из разных городов РФ, сообщил Минтранс РФ.
Регулярное прямое воздушное сообщение с Абхазией возобновляется после более чем 30-летнего перерыва. Рейс выполнит авиакомпания "ЮВТ АЭРО" по маршруту "Внуково" – Сухум 1 мая.
"Прорабатывается возможность полетов "Икар" из Уфы с 3 июня, "Северный ветер" из Казани с 4 июня и "Аэрофлота" из Москвы с 31 мая", - рассказали в Минтрансе.
Также 6 мая начнутся полеты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода в Сухум с регулярность раз в неделю.
Первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля. Тогда в Абхазии совершил посадку самолет авиакомпании "ЮВТ АЭРО" из московского аэропорта "Внуково".
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Седьмого февраля 2025 года сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
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РОССИЯСухумАБХАЗИЯМОСКВА"Икар"Аэрофлот
 
 
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