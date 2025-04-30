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Израильская El Al возобновит рейсы из аэропорта "Домодедово" - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Израильская El Al возобновит рейсы из аэропорта "Домодедово"
Израильская El Al возобновит рейсы из аэропорта "Домодедово" - 30.04.2025, ПРАЙМ
Израильская El Al возобновит рейсы из аэропорта "Домодедово"
Израильская авиакомпания El Al возобновляет рейсы из аэропорта "Домодедово" в Тель-Авив с 1 мая, сообщили в авиагавани. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:36+0300
2025-04-30T11:36+0300
бизнес
тель-авив
аэропорт домодедово
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Израильская авиакомпания El Al возобновляет рейсы из аэропорта "Домодедово" в Тель-Авив с 1 мая, сообщили в авиагавани. El Al приостановила полеты в Россию в конце декабря после катастрофы с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшим рейс из Баку в Грозный. "Партнер московского аэропорта "Домодедово", авиакомпания El Al, с 1 мая возобновляет рейсы по маршруту Тель-Авив – Москва – Тель-Авив", - сообщили в аэропорту. В расписание введены 7 рейсов авиакомпании El Al в неделю. Перелеты запланированы по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Перелеты осуществляются на воздушных судах семейства Boeing 737. Время в пути составляет ориентировочно 5 часов 35 минут. Помимо национального перевозчика государства Израиль, маршрут также обслуживает авиакомпания Red Wings.
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бизнес, тель-авив, аэропорт домодедово
Бизнес, Тель-Авив, аэропорт Домодедово
11:36 30.04.2025
 
Израильская El Al возобновит рейсы из аэропорта "Домодедово"

Израильская авиакомпания El Al возобновляет рейсы из Москвы в Тель-Авив с 1 мая

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Израильская авиакомпания El Al возобновляет рейсы из аэропорта "Домодедово" в Тель-Авив с 1 мая, сообщили в авиагавани.
El Al приостановила полеты в Россию в конце декабря после катастрофы с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшим рейс из Баку в Грозный.
"Партнер московского аэропорта "Домодедово", авиакомпания El Al, с 1 мая возобновляет рейсы по маршруту Тель-Авив – Москва – Тель-Авив", - сообщили в аэропорту.
В расписание введены 7 рейсов авиакомпании El Al в неделю. Перелеты запланированы по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Перелеты осуществляются на воздушных судах семейства Boeing 737. Время в пути составляет ориентировочно 5 часов 35 минут.
Помимо национального перевозчика государства Израиль, маршрут также обслуживает авиакомпания Red Wings.
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