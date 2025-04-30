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Австрия планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Австрия планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП
Австрия планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП - 30.04.2025, ПРАЙМ
Австрия планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП
Австрия намерена довести расходы на оборону до 2% ВВП, а также участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Европейского союза, заявил... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T15:14+0300
2025-04-30T15:14+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Австрия намерена довести расходы на оборону до 2% ВВП, а также участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Европейского союза, заявил канцлер республики Кристиан Штокер в интервью информагентству APA и газете Kleine Zeitung. "По словам Штокера, Австрия намерена увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП", - приводят СМИ слова канцлера. Кроме того, страна намерена участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Евросоюза, добавил Штокер. Он подтвердил и намерение Австрии присоединиться к инициативе Еврокомиссии по выделению странами Европейского союза примерно 800 миллиардов евро на оборонные цели. По мнению канцлера, участие республики в европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield) совместимо с нейтральным статусом государства. "Я считаю это (участие в программе - ред.) правильным шагом, потому что… система совместима с ним (нейтралитетом - ред.)", - подчеркнул Штокер в интервью СМИ. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года. В мае 2024 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер подписала соглашение о присоединении к европейской системе. В настоящее время она объединяет 21 страну, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию. По информации Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году Австрия впервые с 2001 года израсходовала на оборону 1% ВВП. В последний раз страна приближалась к показателю в 2% ВВП еще в 1964 году, когда на эти цели было выделено 1,9% ВВП, свидетельствует база данных института. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
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австрия, германия, москва, ес
АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, ЕС
15:14 30.04.2025
 
Австрия планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП

Канцлер Австрии Штокер: страна намерена увеличить расходы на оборону до 2% ВВП

© flickr.com / James CridlandФлаг Австрии
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© flickr.com / James Cridland
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Австрия намерена довести расходы на оборону до 2% ВВП, а также участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Европейского союза, заявил канцлер республики Кристиан Штокер в интервью информагентству APA и газете Kleine Zeitung.
"По словам Штокера, Австрия намерена увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП", - приводят СМИ слова канцлера.
Кроме того, страна намерена участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Евросоюза, добавил Штокер. Он подтвердил и намерение Австрии присоединиться к инициативе Еврокомиссии по выделению странами Европейского союза примерно 800 миллиардов евро на оборонные цели. По мнению канцлера, участие республики в европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield) совместимо с нейтральным статусом государства.
"Я считаю это (участие в программе - ред.) правильным шагом, потому что… система совместима с ним (нейтралитетом - ред.)", - подчеркнул Штокер в интервью СМИ.
Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года. В мае 2024 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер подписала соглашение о присоединении к европейской системе. В настоящее время она объединяет 21 страну, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.
По информации Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году Австрия впервые с 2001 года израсходовала на оборону 1% ВВП. В последний раз страна приближалась к показателю в 2% ВВП еще в 1964 году, когда на эти цели было выделено 1,9% ВВП, свидетельствует база данных института.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Италия на саммите НАТО объявит об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП
10:38
 
АВСТРИЯГЕРМАНИЯМОСКВАЕС
 
 
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