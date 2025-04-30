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СМИ раскрыли требования Трампа к Зеленскому в Ватикане
СМИ раскрыли требования Трампа к Зеленскому в Ватикане - 30.04.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли требования Трампа к Зеленскому в Ватикане
Во время церемонии похорон Папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с призывом незамедлительно подписать... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T14:27+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Во время церемонии похорон Папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с призывом незамедлительно подписать соглашение о минеральных ресурсах Украины. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу перед церемонией прощания с папой Римским Франциском. Позже Зеленский подтвердил состоявшийся разговор и выразил благодарность Трампу."Трамп в ходе разговора настаивал на том, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение между США и Украиной о минеральный ресурсах", - пишет Axios.Financial Times, ссылаясь на источники в украинском правительстве, в понедельник сообщала о вероятном подписании рамочного соглашения между Вашингтоном и Киевом уже на этой неделе. Документ должен охватывать все минеральные ресурсы и крупные энергетические активы Украины.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля заявил о достигнутой договорённости: ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет рассматриваться как долговое обязательство в рамках соглашения о недрах.Попытка заключить сделку о редкоземельных металлах провалилась в конце февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. По сообщениям СМИ, встреча закончилась публичным конфликтом, после которого главу киевского режима попросили покинуть Белый дом. Трамп выразил недовольство поведением Зеленского, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным.
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Политика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Financial Times
СМИ раскрыли требования Трампа к Зеленскому в Ватикане
Axios: Трамп призвал Зеленского к скорейшему подписанию сделки о ресурсах
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Во время церемонии похорон Папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп обратился к Владимиру Зеленскому с призывом незамедлительно подписать соглашение о минеральных ресурсах Украины. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели "очень короткую" встречу перед церемонией прощания с папой Римским Франциском. Позже Зеленский подтвердил состоявшийся разговор и выразил благодарность Трампу.
"Трамп в ходе разговора настаивал на том, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение между США и Украиной о минеральный ресурсах", - пишет Axios.
Financial Times, ссылаясь на источники в украинском правительстве, в понедельник сообщала о вероятном подписании рамочного соглашения между Вашингтоном и Киевом уже на этой неделе. Документ должен охватывать все минеральные ресурсы и крупные энергетические активы Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля заявил о достигнутой договорённости: ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет рассматриваться как долговое обязательство в рамках соглашения о недрах.
Попытка заключить сделку о редкоземельных металлах провалилась в конце февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. По сообщениям СМИ, встреча закончилась публичным конфликтом, после которого главу киевского режима попросили покинуть Белый дом. Трамп выразил недовольство поведением Зеленского, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным.
Келлог уклонился от ответа, есть ли у Украины необходимые военные ресурсы