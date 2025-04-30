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Бензин Аи-92 на Петербургской бирже за апрель подорожал на 12% - 30.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250430/benzin-857183564.html
Бензин Аи-92 на Петербургской бирже за апрель подорожал на 12%
Бензин Аи-92 на Петербургской бирже за апрель подорожал на 12% - 30.04.2025, ПРАЙМ
Бензин Аи-92 на Петербургской бирже за апрель подорожал на 12%
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за апрель, в преддверии сезона повышенного спроса на нефтепродукты, выросла на 12%, Аи-95 - на 9,5%, а летнее... | 30.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за апрель, в преддверии сезона повышенного спроса на нефтепродукты, выросла на 12%, Аи-95 - на 9,5%, а летнее дизельное топливо чуть подешевело - на 0,2%, следует из материалов торгов. Только за среду цена на бензин Аи-92 выросла на 0,89%. Марка Аи-95 подешевела на 0,07%. Летнее дизтопливо прибавило в цене 0,03%. В абсолютном выражении цена Аи-92 на 30 апреля составила 56 991 рубль за тонну (50 867 рублей за тонну на 1 апреля), Аи-95 - 62 353 рублей за тонну (56 923 рублей на 1 апреля). А дизельное топливо подешевело до 61 206 рублей с 61 343 рублей. Цена авиакеросина на торгах в среду составила 70 341 рубль за тонну, подешевев за день на 1,67%, а за месяц - на 9,6%. Мазут за сутки подешевел на 3,97%, а за месяц - на 30,3%, до 19 607 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов достигла цены в 18 559 рублей, за сутки прибавив 1,17%, а за месяц - 14%. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
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рынки, аи-92, аи-95
Экономика, Рынки, Аи-92, Аи-95
16:43 30.04.2025
 
Бензин Аи-92 на Петербургской бирже за апрель подорожал на 12%

Цена бензина Аи-92 за апрель выросла на 12%, Аи-95 - на 9,5%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за апрель, в преддверии сезона повышенного спроса на нефтепродукты, выросла на 12%, Аи-95 - на 9,5%, а летнее дизельное топливо чуть подешевело - на 0,2%, следует из материалов торгов.
Только за среду цена на бензин Аи-92 выросла на 0,89%. Марка Аи-95 подешевела на 0,07%. Летнее дизтопливо прибавило в цене 0,03%.
В абсолютном выражении цена Аи-92 на 30 апреля составила 56 991 рубль за тонну (50 867 рублей за тонну на 1 апреля), Аи-95 - 62 353 рублей за тонну (56 923 рублей на 1 апреля). А дизельное топливо подешевело до 61 206 рублей с 61 343 рублей.
Цена авиакеросина на торгах в среду составила 70 341 рубль за тонну, подешевев за день на 1,67%, а за месяц - на 9,6%. Мазут за сутки подешевел на 3,97%, а за месяц - на 30,3%, до 19 607 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов достигла цены в 18 559 рублей, за сутки прибавив 1,17%, а за месяц - 14%.
Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2025
Биржевая цена бензина Аи-92 в России выросла за неделю
18 апреля, 15:42
 
ЭкономикаРынкиАи-92Аи-95
 
 
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