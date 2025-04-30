https://1prime.ru/20250430/benzin-857190839.html

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,1%, дизтопливо на 0,2%

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,1%, дизтопливо на 0,2% - 30.04.2025, ПРАЙМ

Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,1%, дизтопливо на 0,2%

Средняя розничная цена бензина в России с 21 по 28 апреля выросла на 0,08%, или на 5 копеек, до 59,66 рубля за литр, дизтоплива - на 0,2%, или на 13 копеек, до... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T19:49+0300

2025-04-30T19:49+0300

2025-04-30T19:49+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 21 по 28 апреля выросла на 0,08%, или на 5 копеек, до 59,66 рубля за литр, дизтоплива - на 0,2%, или на 13 копеек, до 71,25 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,1%, или на 6 копеек, до 59,61 рубля за литр, дизтоплива - на 0,04%, или на 3 копейки, до 71,12 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю Аи-92 подорожал на 0,09%, до 56,46 рубля за литр, Аи-95 - на 0,1%, до 61,68 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,05% - до 84,05 рубля. Общая инфляция в стране составила 0,11%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 46 регионах страны, более всего в Республике Алтай (+1,1%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 3 субъектах: в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе (-0,2%); Тюменской области, кроме автономных округов (-0,1%). В Москве за прошедший период цены на бензин практически не изменились, в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%. Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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аи-92, аи-95, аи-98, росстат, дизтопливо