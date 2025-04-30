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Биржи АТР преимущественно растут на статистике из Китая

Биржи АТР преимущественно растут на статистике из Китая - 30.04.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР преимущественно растут на статистике из Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут после выхода статистики по промышленному сектору Китая,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T07:46+0300

2025-04-30T07:46+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут после выхода статистики по промышленному сектору Китая, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.19 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08%, до 3 283,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличивался на 0,94%, до 1 920,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,25%, до 22 064 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,41%, до 2 555,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,35%, до 8 099,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,27%, до 35 935 пунктов. В среду стали известны данные по промышленности в Китае. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, снизился в апреле до 50,4 пункта с 51,2 пункта в марте, что оказалось выше прогноза в 49,8 пункта. При этом согласно данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в апреле сократился до 49 пунктов против 50,5 пункта в марте.

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рынки, торги, индексы, китай, москва, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi