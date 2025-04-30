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Основные фондовые индексы Европы растут на данных по ВВП еврозоны - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Основные фондовые индексы Европы растут на данных по ВВП еврозоны
Основные фондовые индексы Европы растут на данных по ВВП еврозоны - 30.04.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы растут на данных по ВВП еврозоны
Основные фондовые индексы Европы увеличиваются на последних торгах месяца после выхода предварительной оценки квартального ВВП еврозоны, свидетельствуют данные... | 30.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы увеличиваются на последних торгах месяца после выхода предварительной оценки квартального ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.00 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,16%, до 8 476,74 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 7 598,81 пункта, немецкий DAX - на 0,52%, до 22 566,82 пункта. Ранее в среду европейское статистическое агентство Евростат обнародовало предварительные данные о ВВП еврозоны за прошлый квартал. Так, показатель в годовом выражении вырос на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%. Представленные оказались выше прогнозов аналитиков, ожидавших годовой рост экономики еврозоны на 1%, квартальный - на 0,2%. Тем временем акции британской фармацевтической компании GSK дорожают на 4,05% после публикации квартального отчета, согласно которому её прибыль за акцию составила 44,9 пенса, что выше ожиданий аналитиков, которые приводит агентство Блумберг.
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рынки, индексы, торги, европа, dax, евростат, gsk
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, ЕВРОПА, DAX, Евростат, GSK
14:12 30.04.2025
 
Основные фондовые индексы Европы растут на данных по ВВП еврозоны

Основные фондовые индексы Европы растут на данных по ВВП еврозоны за прошлый квартал

© fotolia.com / Thomas Pajot %Биржа
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© fotolia.com / Thomas Pajot
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы увеличиваются на последних торгах месяца после выхода предварительной оценки квартального ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.00 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,16%, до 8 476,74 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 7 598,81 пункта, немецкий DAX - на 0,52%, до 22 566,82 пункта.
Ранее в среду европейское статистическое агентство Евростат обнародовало предварительные данные о ВВП еврозоны за прошлый квартал. Так, показатель в годовом выражении вырос на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%. Представленные оказались выше прогнозов аналитиков, ожидавших годовой рост экономики еврозоны на 1%, квартальный - на 0,2%.
Тем временем акции британской фармацевтической компании GSK дорожают на 4,05% после публикации квартального отчета, согласно которому её прибыль за акцию составила 44,9 пенса, что выше ожиданий аналитиков, которые приводит агентство Блумберг.
%Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Фондовые индексы Европы в основном выросли
Вчера, 19:29
 
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