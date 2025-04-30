https://1prime.ru/20250430/birzha-857173785.html

Основные фондовые индексы Европы растут на данных по ВВП еврозоны

Основные фондовые индексы Европы растут на данных по ВВП еврозоны - 30.04.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Европы растут на данных по ВВП еврозоны

Основные фондовые индексы Европы увеличиваются на последних торгах месяца после выхода предварительной оценки квартального ВВП еврозоны, свидетельствуют данные... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T14:12+0300

2025-04-30T14:12+0300

2025-04-30T14:12+0300

экономика

рынки

индексы

торги

европа

dax

евростат

gsk

https://cdnn.1prime.ru/img/77082/24/770822453_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_d6eaf6c6421158d31cf525ecd11cff91.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы увеличиваются на последних торгах месяца после выхода предварительной оценки квартального ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.00 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,16%, до 8 476,74 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 7 598,81 пункта, немецкий DAX - на 0,52%, до 22 566,82 пункта. Ранее в среду европейское статистическое агентство Евростат обнародовало предварительные данные о ВВП еврозоны за прошлый квартал. Так, показатель в годовом выражении вырос на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%. Представленные оказались выше прогнозов аналитиков, ожидавших годовой рост экономики еврозоны на 1%, квартальный - на 0,2%. Тем временем акции британской фармацевтической компании GSK дорожают на 4,05% после публикации квартального отчета, согласно которому её прибыль за акцию составила 44,9 пенса, что выше ожиданий аналитиков, которые приводит агентство Блумберг.

https://1prime.ru/20250429/birzhi-857146579.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, индексы, торги, европа, dax, евростат, gsk