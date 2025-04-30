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Основные фондовые индексы США падают на новостях о снижении ВВП страны

Основные фондовые индексы США падают на новостях о снижении ВВП страны - 30.04.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы США падают на новостях о снижении ВВП страны

Основные фондовые индексы США падают на последних торгах месяца после публикации данных о неожиданном снижении квартального ВВП США, другой негативной... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T17:24+0300

2025-04-30T17:24+0300

2025-04-30T17:24+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США падают на последних торгах месяца после публикации данных о неожиданном снижении квартального ВВП США, другой негативной макростатистики, а также выхода финансовой отчетности ряда компаний, следует из данных торгов. По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 1,54%, до 39 947,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,16% - до 17 083,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,7%, до 5 466 пунктов. ВВП США в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, снизился на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Сокращение американской экономики зафиксировано впервые с первого квартала 2022 года, а аналитики ожидали роста. Кроме того, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях страны в апреле увеличилось только на 62 тысячи, в то время как прогнозировался рост на 108 тысяч. А доходы и расходы населения США в марте выросли сильнее ожиданий к февралю - на 0,5% и 0,7% соответственно. Трейдеры также оценивают корпоративные новости. Акции Snap Inc. падают в цене на 17,5% после того, как компания не стала публиковать прогноз на текущий квартал по причине макроэкономической неопределенности. Бумаги Starbucks дешевеют на 7,6% после публикации финансовых показателей. Сеть кофеен по итогам последнего квартала текущего финансового года сократила чистую прибыль вдвое – до 384 миллионов долларов. Выручка выросла на 2% и составила 8,76 миллиарда долларов, что оказалось ниже прогнозов.

https://1prime.ru/20250429/indeks-857142446.html

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рынки, торги, сша, dow jones, snap inc, starbucks, nasdaq composite