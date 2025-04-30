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Глава TotalEnergies рассказал, от чего зависит бизнес компании в России

Глава TotalEnergies рассказал, от чего зависит бизнес компании в России - 30.04.2025, ПРАЙМ

Глава TotalEnergies рассказал, от чего зависит бизнес компании в России

Французской энергетической компании TotalEnergies трудно давать прогнозы относительно бизнеса в России, все будет зависеть от условий мирного соглашения Москвы... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T16:56+0300

2025-04-30T16:56+0300

2025-04-30T16:56+0300

экономика

газ

россия

киев

европа

totalenergies

ямал спг

новатэк

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Французской энергетической компании TotalEnergies трудно давать прогнозы относительно бизнеса в России, все будет зависеть от условий мирного соглашения Москвы и Киева, сказал глава компании Патрик Пуянне. "Все будет зависеть от условий мирного соглашения, которые мне сегодня неизвестны. При этом у нас есть очень сильный актив – "Ямал СПГ", который я считаю ключевым и над которым мы продолжаем работать. Это наш якорь. Этот актив – долгосрочный. Что касается остального, прогнозировать геополитическую ситуацию в мире сложно. Больше комментариев дать не могу", – сказал он, отвечая на вопрос об интересах французской компании в России в случе заключения мирного соглашения Москвы и Киева. TotalEnergies в 2022 году заявила, что будет соблюдать все санкции против России. Однако компания сохраняет участие в "Ямал СПГ" "Новатэка". При этом TotalEnergies не делает новых инвестиций в России. Французская TotalEnergies – одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в почти 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат превышает 100 тысяч человек. "Ямал СПГ" – российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры – "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая – 17,5 миллиона тонн.

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газ, россия, киев, европа, totalenergies, ямал спг, новатэк