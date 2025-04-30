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Airbus предложил Польше закупить заправщики и транспортные самолеты

Airbus предложил Польше закупить заправщики и транспортные самолеты - 30.04.2025, ПРАЙМ

Airbus предложил Польше закупить заправщики и транспортные самолеты

Европейский концерн Airbus предлагает Польше приобрести воздушные танкеры A330 и транспортные самолеты A400M, которые необходимы стране в связи с закупкой... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T15:02+0300

2025-04-30T15:02+0300

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бизнес

польша

airbus

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ВАРШАВА, 30 апр – ПРАЙМ. Европейский концерн Airbus предлагает Польше приобрести воздушные танкеры A330 и транспортные самолеты A400M, которые необходимы стране в связи с закупкой истребителей и учебно-боевых самолетов, сообщает издание BiznesAlert. "Airbus предлагает Польше воздушные танкеры A330 MRTT и транспортные самолеты A400M, в условиях растущих потребностей ВВС тема их приобретения возвращается в повестку дня министерства обороны", - говорится в сообщении. Отмечается, что танкеры необходимы Польше, в частности, в связи с закупкой в последнее время 32 американских истребителей F-35, 48 южнокорейских учебно-боевых самолетов FA-50 и 2 разведывательных самолета AEW&C шведского концерна Saab. По данным издания, вторым ключевым элементом предложения Airbus для ВВС Польши является транспортный самолет A400M, который должен заменить стареющие американские самолеты C-130 Hercules в версиях E и H. В настоящее время это крупнейшие транспортные самолеты в польской армии.

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бизнес, польша, airbus, f-35 lightning ii