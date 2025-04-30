https://1prime.ru/20250430/bykov-857192103.html

Возбуждено уголовное дело против писателя-иноагента Дмитрия Быкова

Возбуждено уголовное дело против писателя-иноагента Дмитрия Быкова - 30.04.2025, ПРАЙМ

Возбуждено уголовное дело против писателя-иноагента Дмитрия Быкова

В отношении писателя Дмитрия Быкова* возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном распространении фейков о российских Вооруженных силах, сообщили РИА... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T20:23+0300

2025-04-30T20:23+0300

2025-04-30T20:23+0300

общество

ск рф

иноагенты

https://cdnn.1prime.ru/img/76625/29/766252947_0:155:1501:999_1920x0_80_0_0_2fda71255dccb208e0867a403c21d843.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. В отношении писателя Дмитрия Быкова* возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном распространении фейков о российских Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного кометета РФ. Как отметили в ведомстве, дело возбуждено следственными органами столичного следственного управления СК России.Быков* подозревается в совершении преступлений, которые предусмотрены пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).Также ему вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Быкова* в розыск.* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

https://1prime.ru/20250418/inoagenty-856824875.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , ск рф, иноагенты