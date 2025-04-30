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Возбуждено уголовное дело против писателя-иноагента Дмитрия Быкова
Возбуждено уголовное дело против писателя-иноагента Дмитрия Быкова - 30.04.2025, ПРАЙМ
Возбуждено уголовное дело против писателя-иноагента Дмитрия Быкова
В отношении писателя Дмитрия Быкова* возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном распространении фейков о российских Вооруженных силах, сообщили РИА... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T20:23+0300
2025-04-30T20:23+0300
2025-04-30T20:23+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. В отношении писателя Дмитрия Быкова* возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном распространении фейков о российских Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного кометета РФ. Как отметили в ведомстве, дело возбуждено следственными органами столичного следственного управления СК России.Быков* подозревается в совершении преступлений, которые предусмотрены пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).Также ему вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Быкова* в розыск.* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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общество , ск рф, иноагенты
Общество , СК РФ, иноагенты
Возбуждено уголовное дело против писателя-иноагента Дмитрия Быкова
Против писателя Быкова возбуждено уголовное дело из-за распространения фейков о ВС РФ
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. В отношении писателя Дмитрия Быкова* возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном распространении фейков о российских Вооруженных силах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного кометета РФ.
Как отметили в ведомстве, дело возбуждено следственными органами столичного следственного управления СК России.
Быков* подозревается в совершении преступлений, которые предусмотрены пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Минюст расширил реестр иноагентов
Также ему вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Быкова* в розыск.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов