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Нидерланды пострадали от пошлин США на сталь и алюминий
Нидерланды пострадали от пошлин США на сталь и алюминий - 30.04.2025, ПРАЙМ
Нидерланды пострадали от пошлин США на сталь и алюминий
Под действие пошлин, которые ввел на сталь и алюминий американский президент Дональд Трамп в марте, подпали 8,5% продукции Нидерландов, экспортируемой в США,... | 30.04.2025, ПРАЙМ
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ГААГА, 30 апр - ПРАЙМ. Под действие пошлин, которые ввел на сталь и алюминий американский президент Дональд Трамп в марте, подпали 8,5% продукции Нидерландов, экспортируемой в США, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро страны (CBS). "В 2024 году нидерландские компании экспортировали в США стальную и алюминиевую продукцию, облагаемую импортными пошлинами, на сумму 3,3 миллиарда евро... При действующем пакете импортных пошлин на сталь и алюминий 8,5% стоимости голландского экспорта в США облагаются пошлинами", - говорится в сообщении бюро. Отмечается также, что США - второй по значимости рынок сбыта продукции из стали и алюминия для Нидерландов после Германии. А больше всего от американских импортных пошлин в Нидерландах пострадали экспортеры специализированной техники и запчастей. В прошлом году стоимость экспорта этих товаров в США составила 921 миллион евро, уточнили в бюро. США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты является Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Это по сути запретительные импортные пошлины.
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сша, нидерланды, германия, дональд трамп, cbs, ес
Экономика, США, НИДЕРЛАНДЫ, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, CBS, ЕС
Нидерланды пострадали от пошлин США на сталь и алюминий
CBS: под пошлины Трампа на сталь и алюминий подпали 8,5% продукции Нидерландов
ГААГА, 30 апр - ПРАЙМ. Под действие пошлин, которые ввел на сталь и алюминий американский президент Дональд Трамп в марте, подпали 8,5% продукции Нидерландов, экспортируемой в США, свидетельствуют данные Центрального статистического бюро страны (CBS).
"В 2024 году нидерландские компании экспортировали в США стальную и алюминиевую продукцию, облагаемую импортными пошлинами, на сумму 3,3 миллиарда евро... При действующем пакете импортных пошлин на сталь и алюминий 8,5% стоимости голландского экспорта в США облагаются пошлинами", - говорится в сообщении бюро.
Отмечается также, что США - второй по значимости рынок сбыта продукции из стали и алюминия для Нидерландов после Германии.
А больше всего от американских импортных пошлин в Нидерландах пострадали экспортеры специализированной техники и запчастей. В прошлом году стоимость экспорта этих товаров в США составила 921 миллион евро, уточнили в бюро.
США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты является Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Это по сути запретительные импортные пошлины.
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