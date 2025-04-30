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OpenAI отменила последнее обновление GPT‑4o - 30.04.2025, ПРАЙМ
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OpenAI отменила последнее обновление GPT‑4o
OpenAI отменила последнее обновление GPT‑4o - 30.04.2025, ПРАЙМ
OpenAI отменила последнее обновление GPT‑4o
Разработчик чат-бота на искусственном интеллекте, OpenAI, отменил новейшее обновление модели - GPT‑4o, так как пользователи отметили ее "лесть" и подстраивание... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T14:58+0300
2025-04-30T14:58+0300
технологии
openai
chatgpt
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Разработчик чат-бота на искусственном интеллекте, OpenAI, отменил новейшее обновление модели - GPT‑4o, так как пользователи отметили ее "лесть" и подстраивание под собеседника в ущерб качеству приводимой информации, следует из пресс-релиза компании. "Мы отменили обновление GPT‑4o, выпущенное на прошлой неделе в ChatGPT, так что пользователи сейчас используют раннюю версию с более уравновешенным поведением. Обновление, которое мы удалили, сделало ее чрезмерно заискивающей или податливой, часто характеризующейся льстивой", - говорится в сообщении OpenAI. Компания отметила, что обновление, выпущенное на прошлой неделе, предусматривало изменение в базовых характеристиках модели с целью сделать ее более понятной и эффективной для выполнения задач. При этом OpenAI отметил, что при продолжительном взаимодействии с пользователем ChatGPT склоняется к "одобрительным и неискренним" ответам. В релизе поясняется, что льстивое поведение чат-бота может отразится на восприятии и доверии потребителей, а также быть неприятной и привести к стрессу, поэтому разработчики будут работать над созданием более широкого спектра возможностей общения, учитывающего культурные ценности пользователей. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, openai, chatgpt
Технологии, OpenAI, ChatGPT
14:58 30.04.2025
 
OpenAI отменила последнее обновление GPT‑4o

OpenAI отменила последнее обновление GPT‑4o из-за "чрезмерно льстивого характера" модели

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Разработчик чат-бота на искусственном интеллекте, OpenAI, отменил новейшее обновление модели - GPT‑4o, так как пользователи отметили ее "лесть" и подстраивание под собеседника в ущерб качеству приводимой информации, следует из пресс-релиза компании.
"Мы отменили обновление GPT‑4o, выпущенное на прошлой неделе в ChatGPT, так что пользователи сейчас используют раннюю версию с более уравновешенным поведением. Обновление, которое мы удалили, сделало ее чрезмерно заискивающей или податливой, часто характеризующейся льстивой", - говорится в сообщении OpenAI.
Компания отметила, что обновление, выпущенное на прошлой неделе, предусматривало изменение в базовых характеристиках модели с целью сделать ее более понятной и эффективной для выполнения задач. При этом OpenAI отметил, что при продолжительном взаимодействии с пользователем ChatGPT склоняется к "одобрительным и неискренним" ответам.
В релизе поясняется, что льстивое поведение чат-бота может отразится на восприятии и доверии потребителей, а также быть неприятной и привести к стрессу, поэтому разработчики будут работать над созданием более широкого спектра возможностей общения, учитывающего культурные ценности пользователей.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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