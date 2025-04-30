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ВВП Германии в I квартале ожидаемо вырос на 0,2%

ВВП Германии в I квартале ожидаемо вырос на 0,2% - 30.04.2025, ПРАЙМ

ВВП Германии в I квартале ожидаемо вырос на 0,2%

ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:15+0300

2025-04-30T11:15+0300

2025-04-30T11:15+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. До того, в четвертом квартале прошлого года, было зафиксировано снижение на 0,2%, в третьем - рост на 0,1%, во втором - снижение на 0,3%, в первом квартале прошлого года - увеличение на 0,2% в квартальном выражении, также указывается в сообщении. В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок в первом квартале снизился на 0,2%, как и ожидалось. В четвертом квартале снижение составило также 0,2%, в третьем и втором - по 0,3%, в первом квартале 2024 года - 0,1%. При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны в первом квартале снизился на 0,4% в годовом выражении, как и в четвертом квартале; в третьем и втором кварталах наблюдался рост на 0,1%, в первом квартале прошлого года - снижение на 0,8%.

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мировая экономика, германия, ес