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ВВП Германии в I квартале ожидаемо вырос на 0,2%
ВВП Германии в I квартале ожидаемо вырос на 0,2% - 30.04.2025, ПРАЙМ
ВВП Германии в I квартале ожидаемо вырос на 0,2%
ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении,... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:15+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. До того, в четвертом квартале прошлого года, было зафиксировано снижение на 0,2%, в третьем - рост на 0,1%, во втором - снижение на 0,3%, в первом квартале прошлого года - увеличение на 0,2% в квартальном выражении, также указывается в сообщении. В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок в первом квартале снизился на 0,2%, как и ожидалось. В четвертом квартале снижение составило также 0,2%, в третьем и втором - по 0,3%, в первом квартале 2024 года - 0,1%. При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны в первом квартале снизился на 0,4% в годовом выражении, как и в четвертом квартале; в третьем и втором кварталах наблюдался рост на 0,1%, в первом квартале прошлого года - снижение на 0,8%.
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мировая экономика, германия, ес
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС
ВВП Германии в I квартале ожидаемо вырос на 0,2%
Destatis: ВВП Германии в I квартале ожидаемо вырос на 0,2%
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
До того, в четвертом квартале прошлого года, было зафиксировано снижение на 0,2%, в третьем - рост на 0,1%, во втором - снижение на 0,3%, в первом квартале прошлого года - увеличение на 0,2% в квартальном выражении, также указывается в сообщении.
В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок в первом квартале снизился на 0,2%, как и ожидалось. В четвертом квартале снижение составило также 0,2%, в третьем и втором - по 0,3%, в первом квартале 2024 года - 0,1%.
При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны в первом квартале снизился на 0,4% в годовом выражении, как и в четвертом квартале; в третьем и втором кварталах наблюдался рост на 0,1%, в первом квартале прошлого года - снижение на 0,8%.
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