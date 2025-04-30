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Каналы для диалога России и США восстановлены, заявили в Кремле
Каналы для диалога России и США восстановлены, заявили в Кремле - 30.04.2025, ПРАЙМ
Каналы для диалога России и США восстановлены, заявили в Кремле
Каналы для диалога России и США восстановлены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:49+0300
2025-04-30T11:49+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Каналы для диалога России и США восстановлены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы имеем все необходимые каналы для диалога с Соединенными Штатами, они уже восстановлены, восстановлены. Поэтому процесс продолжается, он идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о необходимости прямых контактов между Россией и США.Песков также добавил, что прямой контакт президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа при необходимости будет установлен. Кроме того, Россия благодарна США за усилия по урегулированию на Украине.Он также подчеркнул, что российская сторона рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты.
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
Каналы для диалога России и США восстановлены, заявили в Кремле
Песков: каналы для диалога России и США восстановлены
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Каналы для диалога России и США восстановлены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы имеем все необходимые каналы для диалога с Соединенными Штатами, они уже восстановлены, восстановлены. Поэтому процесс продолжается, он идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о необходимости прямых контактов между Россией и США.
Песков также добавил, что прямой контакт президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа при необходимости будет установлен. Кроме того, Россия благодарна США за усилия по урегулированию на Украине.
Он также подчеркнул, что российская сторона рассчитывает, что усилия США в мирном процессе на Украине принесут результаты.
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