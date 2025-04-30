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Доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8%

Доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8% - 30.04.2025, ПРАЙМ

Доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8%

Доля БРИКС в мировой экономике по итогам прошлого года достигла рекордных 36,8%, при этом отрыв объединения от "Большой семерки" достиг максимума за все время,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T03:17+0300

2025-04-30T03:17+0300

2025-04-30T03:17+0300

экономика

мировая экономика

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индия

эфиопия

мвф

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Доля БРИКС в мировой экономике по итогам прошлого года достигла рекордных 36,8%, при этом отрыв объединения от "Большой семерки" достиг максимума за все время, следует из расчетов РИА Новости по данным МВФ. Доля БРИКС в глобальном ВВП в прошлом году выросла на 0,64 процентного пункта и составила максимальные за все время существования объединения 36,8%. В то же время доля G7 в мировой экономике впервые опустилась ниже 29%, потеряв за год 0,42 процентного пункта и составив 28,86%. В результате разрыв между вкладом БРИКС и "Большой семерки" в прошлом году вырос до рекордных 8 процентных пунктов с 6,9 годом ранее. Причины этого - бурный рост стран БРИКС, семь из которых в прошлом году нарастили вклад в мировую экономику. Так, доля Китая выросла на 0,34 процентного пункта - до 19,45%, Индии - на 0,25 процентного пункта, до 8,25%, России - на 0,05 процентного пункта, до 3,54%, Эфиопии - на 0,01 процентного пункта, до 0,27%. Также небольшой рост, менее 0,01 процентного пункта, был у Бразилии (2,4%), Ирана (0,9%) и ОАЭ (0,4%). Единственными странами БРИКС, которые столкнулись со снижением доли в мировой экономики, стали Египет и Южная Африка - примерно по 0,01 процентного пункта, до 1,14% и 0,5% соответственно. В то же время в "Большой семерке" все страны зафиксировали сокращение вклада в глобальный ВВП. Сильнее всего он упал у Японии и Германии - по 0,1 процентного пункта, до 3,3% и 3,06% соответственно. Одновременно по 0,05 процентного пункта снизился вклад в мировую экономику Британии (2,2%), Италии (1,8%) и Франции (2,2%). Доля Канады составила 1,3% против 1,4% годом ранее, доля США - 14,88% против 14,94%. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. В 2025 году присоединилась Индонезия. Ее данные в анализе не учитывались.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, китай, индия, эфиопия, мвф