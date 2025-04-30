https://1prime.ru/20250430/dollar-857173128.html

Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании статистики по ВВП США

Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании статистики по ВВП США - 30.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании статистики по ВВП США

Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем поднимается, инвесторы ожидают публикации статистики по экономике США в первом квартале, при этом сильные... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T13:43+0300

2025-04-30T13:43+0300

2025-04-30T13:43+0300

экономика

рынки

торги

сша

франция

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_57a000846e2a72506c05bb77fe1ad60c.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в среду днем поднимается, инвесторы ожидают публикации статистики по экономике США в первом квартале, при этом сильные данные по экономике еврозоны поддерживают евро, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1367 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1386 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 143,03 иены со 142,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,21%, до 99,42 пункта. Позднее в среду до открытия торгов в США будет опубликована первая оценка по росту ВВП в Штатах в первом квартале. Аналитики полагают, что рост экономики страны в январе-марте замедлился сразу до 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения четвертого квартала на 2,4%. Также позднее в среду станут известны данные аналитической Automatic Data Processing (ADP) об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США и статистика по доходам и расходам населения от министерства торговли США, что также может повлиять на стоимость доллара. В то же время ослабление евро к доллару частично сдерживается сильной статистикой по ВВП еврозоны. Так, экономика стран еврозоны в первом квартале, по предварительной оценке, выросла в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%, аналитики ждали роста на 1% и 0,2% соответственно. ВВП Германии в первом квартале, по предварительным данным, ожидаемо вырос на 0,2% в квартальном выражении. ВВП Франции в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,1% в квартальном выражении, хотя ожидалось увеличение на 0,2%. А годовая инфляция во Франции в апреле, по предварительной оценке, ожидаемо осталась на уровне марта в 0,8%. В месячном выражении инфляция была оценена в 0,5% при прогнозе в 0,3%.

https://1prime.ru/20250430/dollar-857163194.html

сша

франция

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, сша, франция, москва