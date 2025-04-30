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Доллар готовится завершить апрель в минусе к евро и иене
Доллар готовится завершить апрель в минусе к евро и иене - 30.04.2025, ПРАЙМ
Доллар готовится завершить апрель в минусе к евро и иене
Стоимость доллара по отношению к евро и иене растет на последних торгах апреля, однако весь месяц готовится завершить в минусе к этим валютам, свидетельствуют... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T18:11+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро и иене растет на последних торгах апреля, однако весь месяц готовится завершить в минусе к этим валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.56 мск курс евро к доллару снижается до 1,1360 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1386 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимается до 142,73 иены со 142,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,2%, до 99,39 пункта. С начала месяца американская валюта подешевела к евро на 5,1%, к иене - на 4,8%. Индекс доллара опустился на 4,5%. В среду вечером инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, ВВП США в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, снизился на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Сокращение американской экономики зафиксировано впервые с первого квартала 2022 года и стало неожиданностью для аналитиков. Кроме того, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях страны в апреле увеличилось только на 62 тысячи, в то время как прогнозировался рост на 108 тысяч. А доходы и расходы населения США в марте выросли сильнее ожиданий к февралю – на 0,5% и 0,7% соответственно.
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сша, рынки, доллар, евро, иена, курсы валют
Экономика, США, Рынки, доллар, евро, иена, курсы валют
Доллар готовится завершить апрель в минусе к евро и иене
Курс доллара готовится завершить апрель в минусе к евро и иене
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро и иене растет на последних торгах апреля, однако весь месяц готовится завершить в минусе к этим валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.56 мск курс евро к доллару снижается до 1,1360 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1386 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимается до 142,73 иены со 142,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,2%, до 99,39 пункта.
С начала месяца американская валюта подешевела к евро на 5,1%, к иене - на 4,8%. Индекс доллара опустился на 4,5%.
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В среду вечером инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, ВВП США в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, снизился на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Сокращение американской экономики зафиксировано впервые с первого квартала 2022 года и стало неожиданностью для аналитиков.
Кроме того, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях страны в апреле увеличилось только на 62 тысячи, в то время как прогнозировался рост на 108 тысяч. А доходы и расходы населения США в марте выросли сильнее ожиданий к февралю – на 0,5% и 0,7% соответственно.