https://1prime.ru/20250430/dollar-857188053.html

Доллар готовится завершить апрель в минусе к евро и иене

Доллар готовится завершить апрель в минусе к евро и иене - 30.04.2025, ПРАЙМ

Доллар готовится завершить апрель в минусе к евро и иене

Стоимость доллара по отношению к евро и иене растет на последних торгах апреля, однако весь месяц готовится завершить в минусе к этим валютам, свидетельствуют... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T18:11+0300

2025-04-30T18:11+0300

2025-04-30T18:11+0300

экономика

сша

рынки

доллар

евро

иена

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро и иене растет на последних торгах апреля, однако весь месяц готовится завершить в минусе к этим валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.56 мск курс евро к доллару снижается до 1,1360 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1386 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимается до 142,73 иены со 142,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,2%, до 99,39 пункта. С начала месяца американская валюта подешевела к евро на 5,1%, к иене - на 4,8%. Индекс доллара опустился на 4,5%. В среду вечером инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, ВВП США в прошлом квартале, согласно первоначальной оценке, снизился на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Сокращение американской экономики зафиксировано впервые с первого квартала 2022 года и стало неожиданностью для аналитиков. Кроме того, согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях страны в апреле увеличилось только на 62 тысячи, в то время как прогнозировался рост на 108 тысяч. А доходы и расходы населения США в марте выросли сильнее ожиданий к февралю – на 0,5% и 0,7% соответственно.

https://1prime.ru/20250430/tsb-857187552.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, рынки, доллар, евро, иена, курсы валют