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Эксперт назвала самые популярные у россиян ИИ-инструменты

Эксперт назвала самые популярные у россиян ИИ-инструменты - 30.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвала самые популярные у россиян ИИ-инструменты

ИИ-инструменты для создания презентаций, решения задач, создания фото и видео, а также написания сочинений вошли в число самых востребованных у россиян за... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T05:30+0300

2025-04-30T05:30+0300

2025-04-30T05:30+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ИИ-инструменты для создания презентаций, решения задач, создания фото и видео, а также написания сочинений вошли в число самых востребованных у россиян за последний год, рассказала РИА Новости руководитель по оптимизации бизнес-процессов на базе YandexGPT Эльвира Морозова. "Яндекс" проанализировал около 9,5 миллиона обезличенных запросов со словами "нейросеть для" и "нейросеть, которая" и выяснил, для решения каких задач пользователи чаще всего ищут в "Поиске" ИИ-инструменты. Исследование проводилось в период с апреля 2024 года по март 2025 года. Самыми востребованными оказались инструменты для создания презентаций, решения задач, создания фото, создания видео, написания сочинений", - сказала Морозова. Лидером по числу подобных запросов стали молодые люди в возрасте 18-24 лет, они обращались к "Поиску" на 80% чаще, чем пользователи от 25 до 34 лет, в три раза чаще, чем пользователи от 45 до 54 лет, и в пять раз чаще, чем те, кому за 55. Он ищут ИИ-инструменты для создания презентаций, решения задач, а также написания рефератов, курсовых и докладов, тогда как пользователи в возрасте 25-34 лет чаще ищут инструменты для решения рабочих задач - создание инфографики, анимация фото, создание фотосессий и артов, монтаж видео. Россияне в возрасте 35-44 года также используют ИИ-инструменты для работы: доверяют им написание постов для соцсетей, создание описаний для товаров, объявлений, генерацию названий, а также написание сказок. Пользователей в возрастной категории 45-54 года интересуют инструменты для корректуры текста, написания заголовков, торговли на бирже, создания сценариев мероприятий и видеоклипов. А пользователи старше 55 лет рассматривают ИИ как помощника в создании музыки и песен, обработки фотографий, написания стихов, генерации музыкальных минусовок. "Популярность нейросетей продолжает расти, и запросы пользователей показывают, что они становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, помогая решать задачи в самых разных сферах. Молодежь особенно часто ищет способы автоматизации образовательных процессов, люди среднего возраста используют нейросети для профессиональных задач, а старшее поколение - для реализации творческих идей", - отмечает Морозова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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