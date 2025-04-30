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Эксперт рассказал о последствиях торговой войны США и Китая

Эксперт рассказал о последствиях торговой войны США и Китая - 30.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о последствиях торговой войны США и Китая

Трения между США и Китаем могут выйти за рамки торговых, если вероятность перспективы сделки будет утрачена, в адрес Пекина будет продвигаться более агрессивная | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T07:25+0300

2025-04-30T07:25+0300

2025-04-30T07:25+0300

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ПЕКИН, 30 апр – ПРАЙМ. Трения между США и Китаем могут выйти за рамки торговых, если вероятность перспективы сделки будет утрачена, в адрес Пекина будет продвигаться более агрессивная политика, которая затронет более опасные вопросы, чем торговля, например, Тайвань, заявил РИА Новости руководитель программы США-ЕС в центре международной безопасности и стратегии университета Цинхуа Сунь Чэнхао. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. "Беспокоит то, что у торговой войны могут быть побочные эффекты. В настоящее время многие так называемые сторонники жёсткой линии в администрации Трампа сдерживают себя по ряду вопросов — например, в сфере безопасности, включая Тайвань, идеологии и гуманитарных обменов, поскольку верят, что у Трампа еще сохраняется определённая уверенность в возможности заключения торгового соглашения с Китаем. Поэтому они пока воздерживаются от резких шагов в этих областях", - сказал Сунь Чэнхао. Однако, считает эксперт, "если они придут к выводу, что Трамп утратил уверенность в перспективе сделки, то, скорее всего, сторонники жёсткой линии начнут продвигать гораздо более агрессивную политику в отношении Китая". "И это может оказаться даже опаснее, чем торговые вопросы — как это уже происходило в первую администрацию Трампа после начала пандемии. Тогда мы увидели резкое ужесточение риторики в адрес китайского правительства, Компартии Китая, а также введение ограничений в сфере гуманитарных и образовательных обменов", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, может ли спор разрастись в военное противодействие между Китаем и США из-за тайваньского вопроса, эксперт отметил, что "это довольно сложно сказать". "Ведь это зависит не только от отношений Китая и США, но и от отношений по обе стороны Тайваньского пролива", - пояснил Сунь Чэнхао. По его мнению, Китай и США все еще стремятся управлять ситуацией в Тайваньском проливе так, чтобы она не вышла из-под контроля. "Но, если США попытаются использовать Тайвань как рычаг давления, чтобы склонить Китай к возможной сделке, это будет крайне рискованным шагом", - сказал Сунь Чэнхао. По словам эксперта, "США считают, что в их руках есть много разных козырей, и Тайвань - один из них". Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, китай, сша, тайвань, дональд трамп, нэнси пелоси, ес, фонд, фонд