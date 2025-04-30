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Эрдоган высказался о перемирии на Украине в годовщину Победы
Эрдоган высказался о перемирии на Украине в годовщину Победы - 30.04.2025, ПРАЙМ
Эрдоган высказался о перемирии на Украине в годовщину Победы
Планируемое перемирие на Украине в период с 8 по 10 мая создаст основу для устойчивого прекращения огня, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T16:12+0300
2025-04-30T16:12+0300
2025-04-30T16:12+0300
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АНКАРА, 30 апр – ПРАЙМ. Планируемое перемирие на Украине в период с 8 по 10 мая создаст основу для устойчивого прекращения огня, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы надеемся, что это прекращение огня будет развиваться и расширяться. Надеемся, что это временное прекращение огня откроет дверь к постоянному миру", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Италии. Он подчеркнул, что Турция с самого начала выступала за справедливый и прочный мир между Россией и Украиной.Эрдоган также предупредил о возможности провокаций, которые могут сорвать мирный процесс. Он призвал Россию и Украину искренне стремиться к миру и не давать повода тем, кто хочет помешать этому процессу. "Справедливый мир, с другой стороны, никогда не имеет проигравшей стороны. Для того, чтобы мирный процесс был успешным в долгосрочной перспективе, обеим сторонам важно укреплять взаимное доверие", - подчеркнул турецкий лидер.Кроме того, Эрдоган сообщил о своей "телефонной дипломатии" с Дональдом Трампом и заявил о поддержке его видения урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что позиция Трампа учитывает интересы Турции.Турецкий лидер также анонсировал предстоящие переговоры с Трампом тет-а-тет "при первой же возможности". По его словам, Анкара и Вашингтон уже готовят эту встречу.
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общество , украина, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, дональд трамп, анкара
Политика, Общество , УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Дональд Трамп, Анкара
Эрдоган высказался о перемирии на Украине в годовщину Победы
Эрдоган надеется, что перемирие на Украине откроет двери для постоянного мира
АНКАРА, 30 апр – ПРАЙМ. Планируемое перемирие на Украине в период с 8 по 10 мая создаст основу для устойчивого прекращения огня, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы надеемся, что это прекращение огня будет развиваться и расширяться. Надеемся, что это временное прекращение огня откроет дверь к постоянному миру", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Италии. Он подчеркнул, что Турция с самого начала выступала за справедливый и прочный мир между Россией и Украиной.
Эрдоган также предупредил о возможности провокаций, которые могут сорвать мирный процесс. Он призвал Россию и Украину искренне стремиться к миру и не давать повода тем, кто хочет помешать этому процессу.
"Справедливый мир, с другой стороны, никогда не имеет проигравшей стороны. Для того, чтобы мирный процесс был успешным в долгосрочной перспективе, обеим сторонам важно укреплять взаимное доверие", - подчеркнул турецкий лидер.
Кроме того, Эрдоган сообщил о своей "телефонной дипломатии" с Дональдом Трампом и заявил о поддержке его видения урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что позиция Трампа учитывает интересы Турции.
Турецкий лидер также анонсировал предстоящие переговоры с Трампом тет-а-тет "при первой же возможности". По его словам, Анкара и Вашингтон уже готовят эту встречу.
Эрдоган рассказал, с какой серьезной проблемой столкнется Турция