https://1prime.ru/20250430/es-857165905.html

Суд ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию на медицинские расходы

Суд ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию на медицинские расходы - 30.04.2025, ПРАЙМ

Суд ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию на медицинские расходы

Суд Евросоюза в Люксембурге принял решение о том, что запрет на вывоз наличных евро в Россию из ЕС распространяется даже на медицинские расходы, говорится в... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T11:39+0300

2025-04-30T11:39+0300

2025-04-30T11:40+0300

экономика

финансы

бизнес

германия

рф

запад

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге принял решение о том, что запрет на вывоз наличных евро в Россию из ЕС распространяется даже на медицинские расходы, говорится в решении судебной инстанции. "Запрет на вывоз в Россию банкнот, номинированных в евро или другой официальной валюте государства-члена ЕС, применяется также в случае, когда деньги предназначены для финансирования лечения… Вывоз лицом, направляющимся в Россию, банкнот, деноминированных в евро, с целью финансирования лечения, которое он желает получить в этой стране, не является поводом для исключения из запрета", - указывается в документе. В суд Евросоюза за мнением ранее обратились власти Германии, рассматривавшие жалобу пассажирки рейса в аэропорту Франкфурт-на-Майне, которая вылетала в Россию и имела при себе пятнадцать тысяч евро для прохождения в РФ медицинского лечения. Деньги у пассажирки были изъяты, ей оставили только порядка тысячи евро для дорожных расходов на поездку. Власти Германии объяснили свои действия опасением, что средства женщины якобы будут использованы "для действий России в отношении Украины". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250430/evro-857154811.html

германия

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, германия, рф, запад, ес