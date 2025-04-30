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Суд ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию на медицинские расходы - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Суд ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию на медицинские расходы
Суд ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию на медицинские расходы - 30.04.2025, ПРАЙМ
Суд ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию на медицинские расходы
Суд Евросоюза в Люксембурге принял решение о том, что запрет на вывоз наличных евро в Россию из ЕС распространяется даже на медицинские расходы, говорится в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T11:39+0300
2025-04-30T11:40+0300
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге принял решение о том, что запрет на вывоз наличных евро в Россию из ЕС распространяется даже на медицинские расходы, говорится в решении судебной инстанции. "Запрет на вывоз в Россию банкнот, номинированных в евро или другой официальной валюте государства-члена ЕС, применяется также в случае, когда деньги предназначены для финансирования лечения… Вывоз лицом, направляющимся в Россию, банкнот, деноминированных в евро, с целью финансирования лечения, которое он желает получить в этой стране, не является поводом для исключения из запрета", - указывается в документе. В суд Евросоюза за мнением ранее обратились власти Германии, рассматривавшие жалобу пассажирки рейса в аэропорту Франкфурт-на-Майне, которая вылетала в Россию и имела при себе пятнадцать тысяч евро для прохождения в РФ медицинского лечения. Деньги у пассажирки были изъяты, ей оставили только порядка тысячи евро для дорожных расходов на поездку. Власти Германии объяснили свои действия опасением, что средства женщины якобы будут использованы "для действий России в отношении Украины". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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финансы, бизнес, германия, рф, запад, ес
Экономика, Финансы, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, РФ, ЗАПАД, ЕС
11:39 30.04.2025 (обновлено: 11:40 30.04.2025)
 
Суд ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию на медицинские расходы

Суд ЕС: запрет на ввоз наличных евро в РФ распространяется даже на медицинские расходы

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге принял решение о том, что запрет на вывоз наличных евро в Россию из ЕС распространяется даже на медицинские расходы, говорится в решении судебной инстанции.
"Запрет на вывоз в Россию банкнот, номинированных в евро или другой официальной валюте государства-члена ЕС, применяется также в случае, когда деньги предназначены для финансирования лечения… Вывоз лицом, направляющимся в Россию, банкнот, деноминированных в евро, с целью финансирования лечения, которое он желает получить в этой стране, не является поводом для исключения из запрета", - указывается в документе.
В суд Евросоюза за мнением ранее обратились власти Германии, рассматривавшие жалобу пассажирки рейса в аэропорту Франкфурт-на-Майне, которая вылетала в Россию и имела при себе пятнадцать тысяч евро для прохождения в РФ медицинского лечения. Деньги у пассажирки были изъяты, ей оставили только порядка тысячи евро для дорожных расходов на поездку.
Власти Германии объяснили свои действия опасением, что средства женщины якобы будут использованы "для действий России в отношении Украины".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
%Банкноты и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
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