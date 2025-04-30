https://1prime.ru/20250430/es-857171471.html
ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС
ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС - 30.04.2025, ПРАЙМ
ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС
Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T13:20+0300
2025-04-30T13:20+0300
2025-04-30T13:20+0300
вооружения
брюссель
украина
европа
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина, говорится в распространенном заявлении ЕК. "Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность, защита от беспилотников. Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами", - указывается в документе. Как сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье, средства пойдут на финансирование 62 проектов в оборонном секторе.
https://1prime.ru/20250430/italiya-857160985.html
брюссель
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, украина, европа, ес, ек
Вооружения, Брюссель, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, ЕК
ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС
ЕС выделит 910 миллионов евро на оборонную промышленность, включая борьбу с БПЛА
БРЮССЕЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина, говорится в распространенном заявлении ЕК.
"Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность, защита от беспилотников. Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами", - указывается в документе.
Как сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье, средства пойдут на финансирование 62 проектов в оборонном секторе.
Италия на саммите НАТО объявит об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП