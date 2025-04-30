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ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС

ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС - 30.04.2025, ПРАЙМ

ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС

Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T13:20+0300

2025-04-30T13:20+0300

2025-04-30T13:20+0300

вооружения

брюссель

украина

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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина, говорится в распространенном заявлении ЕК. "Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность, защита от беспилотников. Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами", - указывается в документе. Как сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье, средства пойдут на финансирование 62 проектов в оборонном секторе.

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брюссель

украина

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брюссель, украина, европа, ес, ек