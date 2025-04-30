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ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС - 30.04.2025, ПРАЙМ
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ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС
ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС - 30.04.2025, ПРАЙМ
ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС
Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T13:20+0300
2025-04-30T13:20+0300
вооружения
брюссель
украина
европа
ес
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина, говорится в распространенном заявлении ЕК. "Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность, защита от беспилотников. Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами", - указывается в документе. Как сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье, средства пойдут на финансирование 62 проектов в оборонном секторе.
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брюссель, украина, европа, ес, ек
Вооружения, Брюссель, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, ЕК
13:20 30.04.2025
 
ЕС выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС

ЕС выделит 910 миллионов евро на оборонную промышленность, включая борьбу с БПЛА

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия выделит 910 миллионов евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, включая производство средств военной мобильности и защиты от БПЛА, в проектах сможет участвовать Украина, говорится в распространенном заявлении ЕК.
"Еврокомиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках Европейского оборонного фонда для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Эти инвестиции направлены на устранение ключевых пробелов в таких областях как мобильность, защита от беспилотников. Более того, впервые украинская оборонная промышленность может быть связана с такими проектами", - указывается в документе.
Как сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье, средства пойдут на финансирование 62 проектов в оборонном секторе.
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ВооруженияБрюссельУКРАИНАЕВРОПАЕСЕК
 
 
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