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Эстония готова направить роту военных на Украину, заявил премьер страны - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Эстония готова направить роту военных на Украину, заявил премьер страны
Эстония готова направить роту военных на Украину, заявил премьер страны - 30.04.2025, ПРАЙМ
Эстония готова направить роту военных на Украину, заявил премьер страны
Эстония готова направить роту своих военных на Украину в составе сил "коалиции желающих", сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонского... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T13:17+0300
2025-04-30T13:17+0300
политика
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Эстония готова направить роту своих военных на Украину в составе сил "коалиции желающих", сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонского премьер-министра Кристена Михала. "Эстония готова принять участие в силах сдерживания... которые должны предложить гарантии безопасности Украине. По словам премьер-министра, планирование коалиции желающих еще не завершено, но Эстония готова внести свой вклад, предоставив сухопутное боевое подразделение численностью до роты, военных инструкторов и штабных офицеров", - говорится в сообщении. Как заявил эстонский премьер, перед возможной отправкой подразделения на Украину у парламента будет запрошен соответствующий мандат. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что "силы сдерживания" не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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общество , украина, эстония, эммануэль макрон, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС
13:17 30.04.2025
 
Эстония готова направить роту военных на Украину, заявил премьер страны

Премьер Михал: Эстония готова направить роту военных на Украину

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Эстония готова направить роту своих военных на Украину в составе сил "коалиции желающих", сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонского премьер-министра Кристена Михала.
"Эстония готова принять участие в силах сдерживания... которые должны предложить гарантии безопасности Украине. По словам премьер-министра, планирование коалиции желающих еще не завершено, но Эстония готова внести свой вклад, предоставив сухопутное боевое подразделение численностью до роты, военных инструкторов и штабных офицеров", - говорится в сообщении.
Как заявил эстонский премьер, перед возможной отправкой подразделения на Украину у парламента будет запрошен соответствующий мандат.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что "силы сдерживания" не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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