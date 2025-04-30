https://1prime.ru/20250430/estoniya-857181073.html

Эстония получила от США 6 РСЗО HIMARS

Эстония получила от США 6 РСЗО HIMARS - 30.04.2025, ПРАЙМ

Эстония получила от США 6 РСЗО HIMARS

Эстония получила от США шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает телерадиокомпания ERR. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T16:15+0300

2025-04-30T16:15+0300

2025-04-30T16:15+0300

вооружения

сша

эстония

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Эстония получила от США шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает телерадиокомпания ERR. "Накануне в Эстонию были доставлены шесть реактивных систем залпового огня HIMARS", - пишет ERR. Командующий дивизией сил обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель заявил, что шесть систем HIMARS - это минимально необходимое количество для обеспечения обороноспособности Эстонии, указав, что РСЗО позволят армии страны поражать цели на больших расстояниях, чем ранее. В свою очередь, министр обороны страны Ханно Певкур анонсировал прибытие в Эстонию большого количества боеприпасов, а также новых систем вооружений.

https://1prime.ru/20250430/ucheniya-857177709.html

сша

эстония

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сша, эстония