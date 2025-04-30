https://1prime.ru/20250430/estoniya-857181073.html
Эстония получила от США 6 РСЗО HIMARS
Эстония получила от США 6 РСЗО HIMARS - 30.04.2025, ПРАЙМ
Эстония получила от США 6 РСЗО HIMARS
Эстония получила от США шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает телерадиокомпания ERR. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T16:15+0300
2025-04-30T16:15+0300
2025-04-30T16:15+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Эстония получила от США шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает телерадиокомпания ERR. "Накануне в Эстонию были доставлены шесть реактивных систем залпового огня HIMARS", - пишет ERR. Командующий дивизией сил обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель заявил, что шесть систем HIMARS - это минимально необходимое количество для обеспечения обороноспособности Эстонии, указав, что РСЗО позволят армии страны поражать цели на больших расстояниях, чем ранее. В свою очередь, министр обороны страны Ханно Певкур анонсировал прибытие в Эстонию большого количества боеприпасов, а также новых систем вооружений.
https://1prime.ru/20250430/ucheniya-857177709.html
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сша, эстония
Эстония получила от США 6 РСЗО HIMARS
ERR: Эстония получила от США 6 РСЗО HIMARS
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Эстония получила от США шесть реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Накануне в Эстонию были доставлены шесть реактивных систем залпового огня HIMARS", - пишет ERR.
Командующий дивизией сил обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель заявил, что шесть систем HIMARS - это минимально необходимое количество для обеспечения обороноспособности Эстонии, указав, что РСЗО позволят армии страны поражать цели на больших расстояниях, чем ранее.
В свою очередь, министр обороны страны Ханно Певкур анонсировал прибытие в Эстонию большого количества боеприпасов, а также новых систем вооружений.
В учениях в Эстонии примут участие около 240 финских военнослужащих