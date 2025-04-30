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Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне
Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне - 30.04.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне
Курс евро к доллару опускается в среду утром в преддверии публикации статистических показателей по странам еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T08:22+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в среду утром в преддверии публикации статистических показателей по странам еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,1372 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1386 доллара за евро. Курс доллара к иене на 7.45 мск поднимался до 142,52 иены со 142,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 99,32 пункта. В среду инвесторы будут оценивать статистику по еврозоне и Германии. Так, будет опубликована первая оценка по ВВП стран европейского валютного блока. Аналитики предполагают, что ВВП еврозоны увеличился на 0,2% в квартальном выражении, в годовом - на 1%. Кроме того, Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) обнародует предварительные данные о росте экономики Германии. Прогнозируется, что в прошлом квартале ВВП Германии вырос на 0,2% в квартальном выражении, но снизился на 0,2% в годовом. Также станут известны данные по рынку труда в Германии. Как ожидают аналитики, показатель безработицы в апреле остался на уровне марта в 6,3%.
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рынки, германия, москва, сша, торги
Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, США, Торги
08:22 30.04.2025
 
Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне

Курс евро к доллару снижается в преддверии публикации статистики по еврозоне

© fotolia.com / Henry Czauderna%Банкноты и монеты евро
%Банкноты и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© fotolia.com / Henry Czauderna
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в среду утром в преддверии публикации статистических показателей по странам еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск курс евро к доллару снижался до 1,1372 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1386 доллара за евро.
Курс доллара к иене на 7.45 мск поднимался до 142,52 иены со 142,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 99,32 пункта.
В среду инвесторы будут оценивать статистику по еврозоне и Германии. Так, будет опубликована первая оценка по ВВП стран европейского валютного блока. Аналитики предполагают, что ВВП еврозоны увеличился на 0,2% в квартальном выражении, в годовом - на 1%.
Кроме того, Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) обнародует предварительные данные о росте экономики Германии. Прогнозируется, что в прошлом квартале ВВП Германии вырос на 0,2% в квартальном выражении, но снизился на 0,2% в годовом.
Также станут известны данные по рынку труда в Германии. Как ожидают аналитики, показатель безработицы в апреле остался на уровне марта в 6,3%.
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