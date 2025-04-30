https://1prime.ru/20250430/evropa-857190444.html

Путин уверен, что рано или поздно отношения России и Европы восстановятся

Путин уверен, что рано или поздно отношения России и Европы восстановятся - 30.04.2025, ПРАЙМ

Путин уверен, что рано или поздно отношения России и Европы восстановятся

Рано или поздно отношения России с Европой, без сомнений, будут восстановлены, считает президент РФ Владимир Путин. | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T19:42+0300

2025-04-30T19:42+0300

2025-04-30T19:43+0300

россия

европа

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Рано или поздно отношения России с Европой, без сомнений, будут восстановлены, считает президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны - ред.) - белое и черное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся - это безусловно", - подчеркнул он. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

https://1prime.ru/20250429/medvedev-857121146.html

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россия, европа, владимир путин