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Путин уверен, что рано или поздно отношения России и Европы восстановятся - 30.04.2025, ПРАЙМ
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Путин уверен, что рано или поздно отношения России и Европы восстановятся
Путин уверен, что рано или поздно отношения России и Европы восстановятся - 30.04.2025, ПРАЙМ
Путин уверен, что рано или поздно отношения России и Европы восстановятся
Рано или поздно отношения России с Европой, без сомнений, будут восстановлены, считает президент РФ Владимир Путин. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T19:42+0300
2025-04-30T19:43+0300
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Рано или поздно отношения России с Европой, без сомнений, будут восстановлены, считает президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны - ред.) - белое и черное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся - это безусловно", - подчеркнул он. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
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россия, европа, владимир путин
РОССИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин
19:42 30.04.2025 (обновлено: 19:43 30.04.2025)
 
Путин уверен, что рано или поздно отношения России и Европы восстановятся

Путин: рано или поздно отношения России и Европы, безусловно, восстановятся

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Рано или поздно отношения России с Европой, без сомнений, будут восстановлены, считает президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны - ред.) - белое и черное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся - это безусловно", - подчеркнул он.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
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