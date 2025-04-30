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ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2% - 30.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/evrostat-857167724.html
ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2%
ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2% - 30.04.2025, ПРАЙМ
ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2%
ВВП стран еврозоны в первом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T12:06+0300
2025-04-30T12:14+0300
экономика
мировая экономика
москва
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в первом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовой рост экономики еврозоны на 1%, квартальный - на 0,2%.В четвертом квартале рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 1,2%, в квартальном - 0,2%.Совокупный ВВП 27 стран Евросоюза в первом квартале, по первой оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, в квартальном - на 0,3%. Кварталом ранее годовой показатель вырос также на 1,4%, квартальный – на 0,4%.В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+3,2%), а также в Испании и Литве (по +0,6% в каждой). Снижение при этом было зафиксировано лишь в Венгрии (-0,2%)
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мировая экономика, москва, евростат
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, Евростат
12:06 30.04.2025 (обновлено: 12:14 30.04.2025)
 
ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2%

Евростат: ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2%, в квартальном - на 0,4%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в первом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовой рост экономики еврозоны на 1%, квартальный - на 0,2%.
В четвертом квартале рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 1,2%, в квартальном - 0,2%.
Совокупный ВВП 27 стран Евросоюза в первом квартале, по первой оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, в квартальном - на 0,3%. Кварталом ранее годовой показатель вырос также на 1,4%, квартальный – на 0,4%.
В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+3,2%), а также в Испании и Литве (по +0,6% в каждой). Снижение при этом было зафиксировано лишь в Венгрии (-0,2%)
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
ВВП Германии в I квартале ожидаемо вырос на 0,2%
11:15
 
ЭкономикаМировая экономикаМОСКВАЕвростат
 
 
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