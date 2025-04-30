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ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2%

ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2% - 30.04.2025, ПРАЙМ

ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2%

ВВП стран еврозоны в первом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T12:06+0300

2025-04-30T12:06+0300

2025-04-30T12:14+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны в первом квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовой рост экономики еврозоны на 1%, квартальный - на 0,2%.В четвертом квартале рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 1,2%, в квартальном - 0,2%.Совокупный ВВП 27 стран Евросоюза в первом квартале, по первой оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, в квартальном - на 0,3%. Кварталом ранее годовой показатель вырос также на 1,4%, квартальный – на 0,4%.В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+3,2%), а также в Испании и Литве (по +0,6% в каждой). Снижение при этом было зафиксировано лишь в Венгрии (-0,2%)

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мировая экономика, москва, евростат