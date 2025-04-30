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ФАС возбудила дело против Т-Банка

ФАС возбудила дело против Т-Банка - 30.04.2025, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело против Т-Банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушений при рекламе бесплатного снятия наличных с карты,... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T13:19+0300

2025-04-30T13:19+0300

2025-04-30T13:19+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушений при рекламе бесплатного снятия наличных с карты, сообщает ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Телереклама содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном снятии наличных с карты", - говорится в сообщении. Отмечается, что текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, что не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения об оказании финансовой услуги. Ведомство возбудило дело, и в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия.

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банки, финансы, россия, фас рф