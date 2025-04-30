Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд ограничил ФАС в запросах налоговой и банковской тайны - 30.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250430/fas-857187903.html
Верховный суд ограничил ФАС в запросах налоговой и банковской тайны
Верховный суд ограничил ФАС в запросах налоговой и банковской тайны - 30.04.2025, ПРАЙМ
Верховный суд ограничил ФАС в запросах налоговой и банковской тайны
Президиум Верховного суда ограничил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в запросах информации, составляющей налоговую или банковскую тайну, говорится в... | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T18:10+0300
2025-04-30T18:10+0300
экономика
россия
верховный суд
фас рф
налоговая тайна
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Президиум Верховного суда ограничил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в запросах информации, составляющей налоговую или банковскую тайну, говорится в отчете судебной практики Президиума Верховного суда РФ (ВС РФ), который опубликован на сайте суда. "Отраслевое законодательство не содержит положений, обязывающих банки и налоговые органы представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию документы, содержащие сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну, в связи с чем отказ в представлении таких документов указанному органу не образует события административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ", - указывается в документе. Кроме того, президиум приравнивает доминирующего субъекта к любому участнику рынка, приписывая при оценке его деятельности учитывать его законные интересы. "При оценке наличия злоупотребления в поведении доминирующего на рынке субъекта… суд учитывает законные интересы этого субъекта, которые вправе преследовать любой участник рынка вне зависимости от его положения на товарном рынке", - отмечается в документе. При этом, если речь идет о нарушении рынка, где действуют несколько субъектов, антимонопольный орган должен рассматривать их действия в совокупности и не вправе наказывать таких субъектов выборочно. "Установление антимонопольным органом доминирующего положения в отношении только одного из участников коллектива хозяйствующих субъектов является необоснованным при условии сохранения между ними конкуренции, а поведение такого участника не образует состав административного правонарушения", - говорится в обзоре. Президиум ВС РФ также обращает внимание на необходимость доказать наличие или возможность возникновения негативных последствий в виде недопущения, ограничения или устранения конкуренции в результате совершения указанным субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением.
https://1prime.ru/20250425/mishustin-857019493.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, верховный суд, фас рф, налоговая тайна, банки
Экономика, РОССИЯ, Верховный суд, ФАС РФ, Налоговая тайна, Банки
18:10 30.04.2025
 
Верховный суд ограничил ФАС в запросах налоговой и банковской тайны

Президиум Верховного суда ограничил ФАС России в запросах налоговой и банковской тайны

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Президиум Верховного суда ограничил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в запросах информации, составляющей налоговую или банковскую тайну, говорится в отчете судебной практики Президиума Верховного суда РФ (ВС РФ), который опубликован на сайте суда.
"Отраслевое законодательство не содержит положений, обязывающих банки и налоговые органы представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию документы, содержащие сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну, в связи с чем отказ в представлении таких документов указанному органу не образует события административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ", - указывается в документе.
Кроме того, президиум приравнивает доминирующего субъекта к любому участнику рынка, приписывая при оценке его деятельности учитывать его законные интересы. "При оценке наличия злоупотребления в поведении доминирующего на рынке субъекта… суд учитывает законные интересы этого субъекта, которые вправе преследовать любой участник рынка вне зависимости от его положения на товарном рынке", - отмечается в документе.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Мишустин отметил работу ФАС в контроле за ценообразованием
25 апреля, 10:59
При этом, если речь идет о нарушении рынка, где действуют несколько субъектов, антимонопольный орган должен рассматривать их действия в совокупности и не вправе наказывать таких субъектов выборочно.
"Установление антимонопольным органом доминирующего положения в отношении только одного из участников коллектива хозяйствующих субъектов является необоснованным при условии сохранения между ними конкуренции, а поведение такого участника не образует состав административного правонарушения", - говорится в обзоре.
Президиум ВС РФ также обращает внимание на необходимость доказать наличие или возможность возникновения негативных последствий в виде недопущения, ограничения или устранения конкуренции в результате совершения указанным субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением.
 
ЭкономикаРОССИЯВерховный судФАС РФНалоговая тайнаБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала