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Верховный суд ограничил ФАС в запросах налоговой и банковской тайны

Верховный суд ограничил ФАС в запросах налоговой и банковской тайны - 30.04.2025, ПРАЙМ

Верховный суд ограничил ФАС в запросах налоговой и банковской тайны

Президиум Верховного суда ограничил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в запросах информации, составляющей налоговую или банковскую тайну, говорится в... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T18:10+0300

2025-04-30T18:10+0300

2025-04-30T18:10+0300

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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Президиум Верховного суда ограничил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в запросах информации, составляющей налоговую или банковскую тайну, говорится в отчете судебной практики Президиума Верховного суда РФ (ВС РФ), который опубликован на сайте суда. "Отраслевое законодательство не содержит положений, обязывающих банки и налоговые органы представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию документы, содержащие сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну, в связи с чем отказ в представлении таких документов указанному органу не образует события административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ", - указывается в документе. Кроме того, президиум приравнивает доминирующего субъекта к любому участнику рынка, приписывая при оценке его деятельности учитывать его законные интересы. "При оценке наличия злоупотребления в поведении доминирующего на рынке субъекта… суд учитывает законные интересы этого субъекта, которые вправе преследовать любой участник рынка вне зависимости от его положения на товарном рынке", - отмечается в документе. При этом, если речь идет о нарушении рынка, где действуют несколько субъектов, антимонопольный орган должен рассматривать их действия в совокупности и не вправе наказывать таких субъектов выборочно. "Установление антимонопольным органом доминирующего положения в отношении только одного из участников коллектива хозяйствующих субъектов является необоснованным при условии сохранения между ними конкуренции, а поведение такого участника не образует состав административного правонарушения", - говорится в обзоре. Президиум ВС РФ также обращает внимание на необходимость доказать наличие или возможность возникновения негативных последствий в виде недопущения, ограничения или устранения конкуренции в результате совершения указанным субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением.

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россия, верховный суд, фас рф, налоговая тайна, банки