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В Финляндии предупредили о риске дефицита из-за США
В Финляндии предупредили о риске дефицита из-за США - 30.04.2025, ПРАЙМ
В Финляндии предупредили о риске дефицита из-за США
Торговая война с США может замедлить рост финской экономики и увеличить дефицит госбюджета, сообщает министерство финансов Финляндии в своем новом экономическом | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T13:49+0300
2025-04-30T13:49+0300
2025-04-30T13:49+0300
экономика
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Торговая война с США может замедлить рост финской экономики и увеличить дефицит госбюджета, сообщает министерство финансов Финляндии в своем новом экономическом прогнозе. Премьер Финляндии Петтери Орпо, комментируя 9 апреля пошлины США, заявил, что за торговую войну платят предприятия, работники и потребители. Он добавил, что Соединенные Штаты являются третьей по величине страной-экспортером Финляндии, и выразил надежду, что торговой войны удастся избежать. "Экономика Финляндии растет, но торговая война грозит значительно замедлить рост... В прошлом году финская экономика перешла от рецессии к росту, и, судя по данным на начало года, экономический рост продолжился. Однако изменения в международной торговой политике явно ухудшили экономические перспективы", - говорится в прогнозе. Согласно документу, если объявленное Соединенными Штатами повышение пошлин не удастся снизить, оно окажет явно отрицательное влияние на мировой экономический рост и финский экспорт. По данным минфина, торговая война с США приведет к замедлению экономического роста Финляндии и увеличению дефицита госбюджета. Министерство финансов Финляндии прогнозирует рост ВВП на 1,3% в этом году, на 1,6% - в 2026 году и на 1,5% - в 2027 году. Дефицит государственного бюджета в 2024 году составил 4,4% ВВП, в 2025 году ожидается дефицит в размере 3,8% ВВП, свидетельствуют подсчеты минфина. Министерство также отметило, что дефицит в этом году сократится за счет ранее принятых корректировок бюджета.
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финляндия, сша, дональд трамп
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, США, Дональд Трамп
В Финляндии предупредили о риске дефицита из-за США
Минфин Финляндии: торговая война с США может замедлить рост экономики страны
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Торговая война с США может замедлить рост финской экономики и увеличить дефицит госбюджета, сообщает министерство финансов Финляндии в своем новом экономическом прогнозе.
Премьер Финляндии Петтери Орпо, комментируя 9 апреля пошлины США, заявил, что за торговую войну платят предприятия, работники и потребители. Он добавил, что Соединенные Штаты являются третьей по величине страной-экспортером Финляндии, и выразил надежду, что торговой войны удастся избежать.
"Экономика Финляндии растет, но торговая война грозит значительно замедлить рост... В прошлом году финская экономика перешла от рецессии к росту, и, судя по данным на начало года, экономический рост продолжился. Однако изменения в международной торговой политике явно ухудшили экономические перспективы", - говорится в прогнозе.
Согласно документу, если объявленное Соединенными Штатами повышение пошлин не удастся снизить, оно окажет явно отрицательное влияние на мировой экономический рост и финский экспорт. По данным минфина, торговая война с США приведет к замедлению экономического роста Финляндии и увеличению дефицита госбюджета.
Министерство финансов Финляндии прогнозирует рост ВВП на 1,3% в этом году, на 1,6% - в 2026 году и на 1,5% - в 2027 году. Дефицит государственного бюджета в 2024 году составил 4,4% ВВП, в 2025 году ожидается дефицит в размере 3,8% ВВП, свидетельствуют подсчеты минфина. Министерство также отметило, что дефицит в этом году сократится за счет ранее принятых корректировок бюджета.
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