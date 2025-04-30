https://1prime.ru/20250430/fsb-857155027.html

В ФСБ объяснили, как заявить в спецслужбу о возможном преступлении

В ФСБ объяснили, как заявить в спецслужбу о возможном преступлении - 30.04.2025, ПРАЙМ

В ФСБ объяснили, как заявить в спецслужбу о возможном преступлении

Заявление о возможном преступлении или на любую другую тему, подаваемое в Федеральную службу безопасности, должно быть оформлено необходимым образом, рассказал... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T08:34+0300

2025-04-30T08:34+0300

2025-04-30T08:34+0300

общество

россия

фсб

москва

московская область

кузнецкий мост

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Заявление о возможном преступлении или на любую другую тему, подаваемое в Федеральную службу безопасности, должно быть оформлено необходимым образом, рассказал в интервью РИА Новости начальник приемной ФСБ. В московском регионе человек со своим вопросом может обратиться не только в приемную ФСБ России по адресу Москва, улица Кузнецкий мост, 22, но и в приемную Управления ФСБ по Москве и Московской области на улице Большая Лубянка, дом 20, рассказал собеседник агентства. "Граждане также могут обратиться в территориальные органы безопасности по месту жительства, воспользоваться электронной приёмной на официальном сайте ФСБ России, направить обращение почтой", - добавил начальник приемной ФСБ. "С сообщениями о преступлении следует обращаться в территориальные органы безопасности, так как в их составе есть следственные подразделения. Кроме того, с сообщениями о преступлении можно обратиться в Следственное управление ФСБ России, располагающееся по адресу: город Москва, улица Энергетическая, дом 3А", - отметил он. Начальник приемной ФСБ пояснил, как оформить заявление. "Письменное обращение должно содержать наименование органа безопасности, которому оно адресуется, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо его должность, а также фамилию, имя, отчество гражданина, подавшего обращение, почтовый или электронный адрес, по которому будет направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса, личную подпись заявителя и дату. На обращение, не содержащее фамилию и адрес лица, подавшего его, ответ не дается. Все эти требования изложены в Федеральном законе "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". С данным законом можно при желании ознакомиться в приемной ФСБ России", - сказал он.

https://1prime.ru/20250426/zaderzhanie-857053147.html

москва

московская область

кузнецкий мост

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общество , россия, фсб, москва, московская область, кузнецкий мост