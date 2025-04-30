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В ХМАО взорвалась самодельная бомба при ее сборке украинскими агентами

В ХМАО взорвалась самодельная бомба при ее сборке украинскими агентами - 30.04.2025, ПРАЙМ

В ХМАО взорвалась самодельная бомба при ее сборке украинскими агентами

Теракт против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в специальной военной операции, предотвращен в Ханты-Мансийском автономном... | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T09:54+0300

2025-04-30T09:54+0300

2025-04-30T09:54+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Теракт против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в специальной военной операции, предотвращен в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного округа (далее - ХМАО) - Югры пресечена противоправная деятельность агентов украинских спецслужб - вступившего в российское гражданство уроженца Украины, 1980 года рождения, и гражданина Белоруссии, 1976 года рождения, причастных к подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства (далее - СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в специальной военной операции", - говорится в релизе. Уточняется, что при сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой разрушены две квартиры многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе готовившие теракт. "Также задержан гражданин Молдовы, 1977 года рождения, доставивший на личном микроавтобусе "Мерседес Спринтер" в ХМАО - Югра транзитом через Польшу, Литву и Беларусь компоненты СВУ, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, переданные ему в городе Ивано-Франковске агентом украинских спецслужб гражданином Украины Павлюком Валентином, 1986 года рождения", - уточняется в сообщении. Отмечается, что в рамках возбужденного СК РФ уголовного дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 ("Покушение на убийство"), части 2 статьи 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") УК России всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. Ведомство подчеркивает, что территория Молдовы и ее граждане с попустительства режима Санду продолжают использоваться украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами террора и последующей заброски в Россию для совершения терактов и диверсий.

https://1prime.ru/20250427/sud-857067164.html

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общество , россия, хмао, украина, фсб