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Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются

Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются - 30.04.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снижаются в последний день месяца перед выходом данных о ВВП США за прошлый квартал, от которых | 30.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-30T15:19+0300

2025-04-30T15:19+0300

2025-04-30T15:19+0300

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снижаются в последний день месяца перед выходом данных о ВВП США за прошлый квартал, от которых ожидают подтверждения резкого торможения роста экономики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,1%, до 40 699 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - падает на 0,63%, до 19 518,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,35%, до 5 564,25 пункта. В среду аналитики будут следить за выходом данных по экономике США. Так, министерство торговли США опубликует первую оценку ВВП США за первый квартал. Аналитики ожидают, что показатель вырос на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом кварталом ранее - в четвертом квартале прошлого года – показатель вырос на 2,4% в пересчете на год. Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) выпустит статистику изменения числа рабочих мест в частных компаниях США за текущий месяц. По прогнозам, показатель поднялся на 108 тысяч после роста на 155 тысяч в марте. Акции компании Snap Inc. (развивает соцсеть Snapchat) тем временем дешевеют на предторгах на 13,75% после публикации финансовой отчетности, в которой компания не стала публиковать прогноз на текущий квартал по причине макроэкономической неопределенности.

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рынки, торги, индексы, сша, nasdaq, snap inc, snapchat, nasdaq composite